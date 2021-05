Ait Melloul : Place au Festival international du court-métrage du Souss

La treizième édition du Festival international du court-métrage du Souss se tient du 21 au 24 courant à Ait Melloul en mode virtuel.

Organisé avec le soutien du Centre du cinéma marocain, l’événement, qui s’inscrit sous le thème «Cinéma et transformations sociales», a été l’occasion pour se focaliser sur l’acte cinématographique actuel dans le contexte des transformations sociales liées à la pandémie du Corona et à ses répercussions socioculturelles.

Dans son discours d’ouverture, le directeur du festival, Noureddine Alaoui, a déclaré qu’il cherchait, en coopération avec toutes les parties prenantes, depuis les débuts du lancement du festival, à former une identité particulière pour l’événement, une forme d’identité amazighe, marocaine, humaine et spécialisée dans les courts métrages de fiction et documentaires ainsi que dans l’ouverture au cinéma éducatif et aux autres arts visuels.

Et d’ajouter : « Le festival travaille tout au long de l’année à former et encadrer des jeunes aux arts visuels, sous la direction d’experts et en partenariats avec la société civile et divers acteurs de l’art et de la culture. Tels sont les principaux objectifs du festival ».

Le responsable a également tenu à préciser : « Malgré un retard de deux années, nous avons décidé d’organiser cette session à distance en raison du besoin urgent de cinéma à un moment où la vie humaine et les activités culturelles et artistiques dans le monde sont assiégées par la pandémie du Corona … »

En outre, la cérémonie inaugurale du festival a été marquée par la présentation du jury de la compétition officielle du Festival international et qui comprend notamment le réalisateur irako-allemand Nawzad Shekhani, le réalisateur espagnol Jorge Onieva Hermandez, le critique de cinéma Yasmine Bouchfer et le scénariste Mohammad Al-Alaoui…

Cette cérémonie a également été propice pour rendre hommage au défunt Abdelkader Ababou, décédé en janvier 2020 et qui est considéré comme l’un des plus importants metteurs en scène marocains ayant contribué à l’enrichissement du théâtre marocain et arabe aussi bien dans la composition, la formation, le cadrage, la formation, l’encadrement, la théorisation et la mise en scène.