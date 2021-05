Crise Maroc-Espagne: Madrid envoie sa ligne d'attaque à ses ambassades en Europe

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a adressé des directives à ses ambassades dans les pays de l’Union européenne pour communiquer la version espagnole des faits en rapport avec à la crise Madrid-Rabat, et « faire face aux répercussions de la crise diplomatique existante avec le Maroc ». Le ministère des Affaires Etrangères estime que la crise est liée à sa position sur le Sahara et dit ne pas vouloir de problèmes avec le Maroc.

Le ministère des Affaires Etrangères a décidé de préparer ses ambassadeurs dans les capitales européennes afin qu’ils parlent tous d’une même voix et tentent de redorer le blason de l’Espagne dont l’image a été sérieusement entachée depuis l’accueil secret et illégal du chef des milices séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, en Espagne dans une connivence ourdie avec l’Algérie visant à lui faire éviter une condamnation certaine pour des accusations de crimes contre l’humanité dont il fait l’objet en Espagne.

Dans sa communication, la diplomatie espagnole se discrédite en tentant d’un côté de légitimer sa décision d’infliger un coup de poignard dans le dos des relations avec le Maroc qui lutte pour sa souveraineté, d’un autre réaffirmer sa souveraineté à elle, sur les territoires espagnols occupés au Maroc.

Et tout en soufflant le chaud et le froid, elle estime que la crise diplomatique consommée entre les deux royaumes est due à sa position sur le dossier du Sahara- un sujet de première importance pour le Maroc- et qu’elle souhaite maintenir de bonnes relations avec le Maroc.

L’opération de communication et de relations publiques engagées par le gouvernement de Pedro Sanchez, intervient au moment où la crise de Ceuta a servi des agendas électoraux en Espagne et ailleurs, et après que l’exécutif espagnol ait été pris en flagrant délit d’usurpation d’identité, de manipulation, visant à contourner la justice à un criminel de notoriété publique.

Ainsi, les directives envoyées au ambassades européennes interviennent « après que Madrid ait appris qu’il y avait des démarches marocaines dans de nombreuses capitales européennes pour présenter le point de vue de Rabat sur les causes de l’éclatement de la crise avec Madrid », indique la diplomatie espagnole.

Les actions du gouvernement central à Madrid veulent présenter «des données suffisantes» aux ambassadeurs d’Espagne pour qu’ils puissent à leur tour convaincre des ministères des Affaires étrangères des pays dans lesquels ils sont présents que «la crise est principalement liée à la position de l’Espagne sur le conflit du Sahara ».

En voulant détourner l’objet des revendications du Maroc à la source de la crise diplomatique avec l’Espagne, le gouvernement Sanchez va tenter de convaincre ses partenaires européens que la crise avec le Maroc concerne sa position inchangée sur le conflit du Sahara. Un point de vue qui s’explique par le fait que l’Espagne est l’ancienne puissance coloniale au Sahara et qu’elle souhaite maintenir le statut-quo, d’autant plus qu’elle occupe toujours d’autres parties du Maroc.

Dans sa communication, le ministère espagnol des Affaires étrangères affirme qu’il « ne veut pas de crise avec le Maroc, laquelle résulte d’une décision purement humanitaire ».

« Nous aimerions mettre fin à ces problèmes dès que possible », indique la diplomatie espagnole, notant que « les réactions du Maroc ne peuvent être expliquées. À moins que l’accent ne soit mis sur le conflit du Sahara ».

Et d’accuser le Maroc «d’utiliser le dossier de l’immigration illégale comme moyen de pression politique », cherchant à contourner la réelle raison de la crise, à savoir l’accueil illégal d’un homme recherché par la justice depuis 2008.

Officiellement et devant les médias, l’Espagne tente de montrer un visage conciliant sans évoquer ces arguments que ses ambassadeurs vont présenter dans les missions européennes. Ainsi, la ministre espagnol des Affaires étrangères Arancha Gonzales Laya a déclaré dans une interview publiée dimanche, que « les canaux de communication avec le Maroc sont toujours ouverts » malgré la tension existante, et a souligné que l’Espagne « ne souhaite pas que ce différend s’intensifie car elle veut de bonnes relations avec le Maroc ».

Madrid « ne veut pas établir de relations hostiles avec Rabat, et nous ne l’avons jamais fait et ne le ferons pas. Nous voulons une relation complète et stable basée sur le respect et la compréhension mutuels », a-t-elle ajouté.