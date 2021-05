Amélioration du pouvoir d'achat à la faveur d'une bonne saison agricole et les transferts des MRE

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme administrative (MEFRA) a indiqué que le pouvoir d’achat des familles marocaines restera à un bon niveau compte tenu de la tendance positive des niveaux des revenus, à la faveur notamment d’une bonne saison agricole, et des transferts des Marocains résidant à l’étranger.

Les données de la note de conjoncture de mai émise par le département de Mohamed Benchaâboun, soulignent que «l’appréciation de la situation économique nationale sur la base des derniers indicateurs conjoncturels disponibles, indique que la situation économique se dirige vers un certain dynamisme de reprise».

Dans ce sens, le MEFRA a fait savoir que la bonne saison agricole renforce les attentes positives, notamment avec une très bonne production céréalière en hausse de 206 % par rapport à 2020, pour atteindre 98 millions de quintaux.

La saison agricole actuelle est considérée comme la meilleure des dix dernières années, poursuit la même source, puisqu’elle a été caractérisée par des conditions climatiques favorables et de bonnes précipitations dont la moyenne cumulée a atteint 291 mm à fin avril dernier, soit une augmentation de 32 % par rapport à la campagne agricole précédente.

Les données officielles indiquent que les activités non agricoles donnent de bons résultats, comme en témoignent les indicateurs des secteurs de la construction et des travaux publics et de certaines branches du secteur industriel, avec un niveau moindre dans le secteur de l’énergie électrique. Ainsi, l’investissement devrait bénéficier de l’activation du Fonds Mohammed VI pour l’investissement qui soutient également l’investissement privé.

Au niveau du commerce extérieur, il ressort des indicateurs officiels jusqu’à fin mars que le taux de couverture des exportations aux importations s’est amélioré de 5,7 points, le déficit commercial a diminué de 11,2%, grâce à l’augmentation continue des exportations de 12,7 %, tandis qu’une augmentation modérée des importations à hauteur de 2,6 % a été observée.

En ce qui concerne les finances publiques, les données du ministère des finances ont révélé que l’augmentation des dépenses ordinaires à un taux supérieur au revenu ordinaire, en plus de la baisse des comptes du Trésor public de 57%, sont des facteurs qui ont entraîné une exacerbation du déficit budgétaire de 16 milliards de dirhams fin avril dernier.

Les indicateurs liés au financement de l’économie indiquent qu’il y a un ralentissement de la croissance des prêts bancaires à fin mars de 3,3% contre 5,3% à la même période l’an dernier, en particulier, ceux accordés au secteur non financier, qui ont augmenté de 3,1 % contre 6,4 % l’an dernier.

Le ministère a ainsi confirmé que ces évolutions généralement encourageantes sont soutenues par des attentes positives au niveau mondial. Une reprise économique est ainsi très attendue dans la zone euro à partir du second semestre de l’année en cours après la levée progressive des mesures restrictives.