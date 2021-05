Vaccination/Refus de travailler samedi: La FNS exige une annonce officielle de la tutelle

La charge de travail dans les centres de vaccination anti-covid devient lourde. Les cadres de santé qui y opèrent sont épuisés, raison pour laquelle ils avaient demandé de ne plus travailler les samedis et se limiter aux heures de travail « légales » du lundi au vendredi. Le département de Khalid Ait Taleb avait promis de remédier à cela, mais rien n’a été fait. Les cadres de santé travaillent encore et toujours samedi.

Ainsi, et dans une lettre adressée au ministre de la santé, la Fédération nationale de la santé affiliée à l’UMT, a exigé une annonce officielle de sa tutelle stipulant l’annulation du travail les samedis dans les centres de vaccination anti-covid.

La FNS avait déjà saisi la tutelle à cet effet mais aussi pour demander l’accélération du versement de l’indemnisation des heures supplémentaires, de la nourriture, des déplacements pour renforcer les capacités des centres de vaccination ainsi que l’amélioration des conditions de travail.

Cette requête de la FNS intervient alors que la plupart du personnel de santé vit dans un stress psychologique et social sans précédent qu’il n’arrive plus à supporter ni à gérer, souligne la fédération dans sa lettre, notant que la charge a été doublée puisque les heures de travail ont augmenté en plus de la « mentalité de quelques responsables qui ne prennent pas d’initiative sauf pour faire augmenter la pression chez le personnel, surtout les femmes en les accablant de nouvelles tâches sans aucune considération de leur capacités ou conditions ».

Après une longue attente, et le retard du ministère de la santé à répondre à cette requête qui est l’annulation du travail les samedis dans les centres de vaccination, activé exceptionnellement lors du lancement de la campagne de vaccination, la FNS explique dans sa lettre que plusieurs cadres de santé ont exprimé leur intention d’arrêter, de manière unilatérale de travailler les samedis vu que ce point n’est plus encadré par aucune décision administrative claire. Une mesure que la FNS soutient pleinement, écrit-elle dans sa lettre.

Dans ce sens, la FNS a invité le ministre Ait Taleb a réagir rapidement en annonçant officiellement l’annulation du travail les samedis dans les centres de vaccination pour les cadres de santé et éviter ainsi plus de congestion dans le secteur.

La Fédération nationale de la santé invite également le ministre à intervenir en urgence pour mettre fin à l’anarchie engendrée par certains responsables locaux, provinciaux et régionaux, qui harcèlent les cadres de santé qui participent à la vaccination au lieu de les motiver, ou encore les dépassements de certains représentants de l’autorité qui menacent les cadres de santé opérant dans les centres de vaccination.

Il convient de rappeler que la demande d’annulation du travail le samedi a été formulée par la plupart des syndicats représentatifs du secteur de la santé. Ces derniers estiment que le personnel de santé a été au front face au Covid-19 tout au long de la crise sanitaire. Et vu la charge de travail immense et le manque de ressources humaines, le personnel de santé se retrouve submergé de travail, sans aucune motivation réelle en contrepartie.