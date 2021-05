Lady Di: Le journaliste de la BBC s'excuse auprès des princes William et Harry

Plus de 25 ans après la publication d’une interview de la défunte princesse Diana qui avait fait scandale au sein de la monarchie britannique, le journaliste de la BBC, Martin Bashir, s’est excusé auprès des deux princes William et Harry, pour avoir manipulé l’ancienne princesse en tourments.

Le frère de Lady Di, Charles Spencer, avait présenté le journaliste à sa sœur à l’époque, après que ce dernier lui avait montré de faux rapports démontrant que les services de sécurité espionnaient l’ancienne princesse.

L’interview de Diana en 1995 avait fait un scandale en Grande-Bretagne. On y entendait la princesse dire qu’il y avait trois personnes dans son mariage avec le prince Charles, montrant au grand public la face cachée de son mariage et le prince infidèle depuis de nombreuses années.

Dimanche, dans une interview accordée à Sunday Times, le journaliste qui avait manipulé la princesse pour obtenir une interview avec elle s’est dit « profondément désolé » à l’égard des fils de la princesse, Harry et William.

« Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque manière que ce soit, et je ne crois pas que nous l’ayons fait;(…) Ma famille et moi l’adorions », a-t-il soutenu après que la chaine, la BBC, a présenté ses excuses la veille.

« Je ne crois pas que je puisse être tenu responsable de nombre des choses qui se passaient dans sa vie », a estimé le journaliste qui s’est défendu des accusations du prince William. « Suggérer que je suis responsable individuellement est déraisonnable et injuste », a-t-il affirmé.

Le prince William avait affirmé que cette interview avait contribué à détériorer encore plus la relation entre ses parents et « alimenté les peurs, la paranoïa et la solitude des dernières années » de la vie de Diana, morte deux ans plus tard à 36 ans, dans un mystérieux accident de voiture à Paris.

Martin Bashir a assuré que l’interview avait été conduite selon les conditions de Diana, et que tous deux étaient restés très bons amis après, si bien que la princesse Diana avait rendu visite à son épouse et à leur enfant nouveau-né à l’hôpital et qu’elle avait organisé une fête d’anniversaire pour un de ses enfants au palais de Kensington.

Samedi, sous la pression, Tony Hall, qui dirigeait la rédaction de la BBC au moment de l’interview a démissionné de ses fonctions de président du musée londonien de la National Gallery. L’image de la BBC a été ternie par cette affaire depuis de nombreuses années.

« La réputation de la BBC – l’une de nos grandes institutions – a été compromise », a déclaré la ministre de l’Intérieur Priti Patel sur SkyNews dimanche. « Il est temps pour la BBC de réfléchir absolument aux conclusions de ce rapport et de reconstruire cette confiance ».