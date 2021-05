Casablanca: Protocole de coopération pour la création d'un espace de tolérance et de coexistence

La préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa et l’Académie régionale d’Education et de formation de Casablanca Settat, ont signé récemment un protocole de coopération visant à mettre en place un espace de tolérance et de coexistence.

Le protocole de coopération a été signé à l’occasion du 16ème anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), célébré cette année sous le thème « Covid-19 et éducation: bilan et perspectives pour préserver les acquis », précise un communiqué de l’Académie.

Il prévoit notamment la création d’un espace de tolérance et de coexistence au collège préparatoire Al Wafaâ qui relève de la direction de l’Education et de la formation de Casablanca-Anfa, ajoutant que cet espace sera ouvert aux élèves et cadres du collège préparatoire Al-Wafaâ et du lycée Lyautey, ainsi qu’aux élèves et cadres de la Fondation Maimonide.

Cet espace abritera une série d’activités conjointes à caractère éducatif et culturel avec le soutien des partenaires de cette opération, notamment la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, l’Académie régionale d’Education et de formation de Casablanca Settat et la direction provinciale de l’Education et de la formation de Casablanca-Anfa.

A l’issue de la cérémonie de signature, plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien à cette initiative éducative qui aura des impacts positifs sur l’avenir des jeunes.