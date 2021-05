IPC-Avril : Poissons, fruits et habits hors de portée

Des hausses au niveau de produits alimentaires (fruits et poissons…) et non alimentaires (articles d’habillement et chaussures…), enregistrées en avril dernier par rapport au mois précédent, ont fait que l’indice des prix à la consommation (IPC) ait encore une fois augmenté rendant le panier de la ménagère assez brûlant…

Pour le quatrième mois d’affilée, l’indice des prix à la consommation est en hausse. « L’IPC a connu, au cours du mois d’avril 2021, une hausse de 1,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 3 % de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires ».

C’est, en effet, ce que vient de rapporter le Haut-commissariat au plan (HCP) dans sa dernière note parvenue à Hespress Fr.

Le département de Ahmed Lahlimi Alami a aussi précisé que l’IPC est en hausse de 0,3% sur un mois et de 0,9% sur une année.

« Les hausses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2021 concernent principalement les «Fruits» avec 16,1%, les «Poissons et fruits de mer» avec 7,4%, les «Légumes» avec 4,4%, les «Viandes» avec 2,9%, le «Lait, fromage et œufs» avec 0,6% et les «Huiles et graisses» avec 0,2% », fait ressortir l’institution publique, indiquant pour les produits non alimentaires, des augmentations de prix au niveau des articles d’habillements et chaussures (0,6%), des biens et services divers (0,5%) et des meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer (0,2%) entre mars et avril derniers. Les ménages marocains continuent décidément d’être tenus par la gorge.

Les prix poursuivent leur trend haussier

Par villes, les statistiques du HCP attribuent les flambées des prix les plus importantes entre mars et avril 2021 à Al-Hoceima avec 2,6%, à Oujda avec 2,1%, à Fès avec 1,7%, à Guelmim et Beni-Mellal avec 1,5%, à Tanger et Safi avec 1,4%, à Rabat et Laâyoune avec 1,2%, à Casablanca et Errachidia avec 1,1% et à Kénitra et Marrakech avec 1 %.

En parallèle, l’établissement public, chargé de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc révèle qu’en comparaison au même mois de l’année précédente, l’IPC a enregistré une hausse de 1,4% au cours du mois d’avril 2021.

« C’est une conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,4% et de celui des produits non alimentaires de 2,2% », explique le HCP, avant de détailler par rapport aux produits non alimentaires, que les variations vont d’une baisse de 0,1% pour la «communication» à une hausse de 9,5% pour le «Transport».

Et de réitérer que dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2021 une hausse de 0,3% par rapport au mois de mars 2021 et de 0,9% par rapport au mois d’avril 2020.