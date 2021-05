Mesures restrictives : L'appel au secours des musiciens

La situation des artistes musiciens au Maroc est tout sauf gaie. Cette catégorie de professionnels du secteur artistique est sans travail depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire au Maroc en mars 2020.

Dans une lettre adressée à l’Exécutif, les musiciens ont appelé le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, à fixer une date pour la reprise de leurs activités, compte tenu des dommages qu’ils ont subis du fait de la décision des autorités d’interdire les fêtes et les mariages.

La Fédération des musiciens marocains a souligné dans sa lette la nécessité pour le gouvernement d’intervenir pour leur rendre justice et mettre fin aux dommages qu’ils n’ont cessé d’endurer tout au long de la période d’arrêt de leur activité, d’où l’importance de fixer une date de reprise afin d’éviter que leur situation ne se complique davantage.

Les professionnels du secteur de la musique ont ainsi souligné que tous les artistes musicaux affiliés à la Fédération des musiciens marocains souffrent énormément depuis que le gouvernement a décidé d’arrêter les fêtes et les mariages. L’arrêt complet du travail depuis mars 2020 a mis à mal, financièrement surtout, les musiciens qui vivaient justement des mariages, baptêmes, fiançailles et autres fêtes.

Leurs prestations lors de ces cérémonies restent d’ailleurs leur seul moyen de subsistance pour eux et leurs familles et la seule et unique manière de faire face aux nombreuses charges du quotidien. L’ensemble de ces musiciens que représente la fédération, ont accumulé des factures d’eau et d’électricité, un loyer ou une traite de maison à payer, des enfants à charge avec leurs besoins quotidiens, et la liste est longue souligne la même source.

Ainsi, la Fédération des musiciens marocains a appelé le chef du gouvernement à se pencher sur la situation des membres touchés par les répercussions de la pandémie du Covid-19, notant que leur ultime revendication en ce moment de stabilisation de la situation épidémiologique, est de retourner sur le terrain afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, gagner leur vie et préserver leur dignité.

Comme signe de bonne foi, les professionnels du secteur se sont engagés dans le courrier adressé au gouvernement, à préserver la sécurité du citoyen, en appliquant l’ensemble des consignes et mesures édictées par les autorités publiques pour faire face au virus fantôme. Ils s’engagent ainsi à porter le masque pendant leur prestation et à respecter la distanciation sociale afin de contribuer au maintien de la santé publique.

A noter que suite à la stabilisation de la situation épidémiologique au Royaume, et le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-covid ( 7.467.468 bénéficiaires de la première dose du vaccin), le gouvernement marocain a décidé, jeudi 20 mai dans la soirée, l’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie. Le couvre-feu a ainsi été décalé à 23H jusqu’à 4H30 du matin au lieu de 20H- 6H du matin.

En attendant les prochaines annonces concernant les déplacements entre les villes ou encore l’autorisation des fêtes et mariages …