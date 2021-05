Bourse de Casablanca: Nouvelle semaine verte pour le Masi

Les semaines se suivent et se rassemblent à la Bourse de Casablanca qui signe sa onzième hausse hebdomadaire d’affilée, le Masi, s’affichant désormais, à 12.142,83 points.

Au terme de la semaine écoulée, l’indice principal de la cote casablancaise a avancé, en effet, de 0,84%, portant ainsi ses gains annuels à 7,58%. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a progressé de 0,88% à 991,60 points (+7,23% depuis le début de l’année).

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris aussi 0,88% à 9.879,29 points, soit un YTD de 7,5%, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné 0,57% à 919,31 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,97% à 11.268,66 points (YTD de 10,2%) et le FTSE Morocco All-Liquid 1,06% à 10.402,58 points (+6,76%).

Aux valeurs, 13 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 9 en baisse, tandis que les indices sectoriels « Equipements électroniques et électriques » et « Électricité » ont demeuré inchangé.

Le secteur des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a réalisé la meilleure performance de la semaine (+13,86), avec un gain de 13,86%. L’indice de la « Chimie » s’est envolé, quant à lui, de 7,08%, porté par la SNEP (+7,38%).

L’indice sectoriel des « Services de Transport » a enregistré un gain de 4,79%. Son unique titre, Sodep-Marsa Maroc, a fait état, vendredi, d’un chiffre d’affaires consolidé de 815 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2021, en hausse de 6% par rapport à celui réalisé une année auparavant. Le trafic global traité par l’opérateur portuaire durant les trois premiers mois de 2021 a atteint 10,9 millions de tonnes (MT), en hausse de 10%.

Parmi les hausses de la semaine figurent également les secteurs « Boissons » (+3,5%), « Ingénieries et biens d’équipements industriels » (+3,23%), « Participation et promotion immobilière » (+1,67%), et « Banques » (+1,34%).

Du côté des perdants, le secteur de « Sylviculture et papier » a cédé 2,99%, alors que les « Services aux collectivités » et « Agroalimentaire/Production » ont abandonné respectivement 1,45% et 1,20%.

Le volume global des échanges s’est chiffré à près de 3,25 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,27 MMDH apports de titres et 977,77 MDH traités sur le marché central.

Par valeurs, BMCI a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 13,94% des transactions, soit plus de 136,34 MDH. Derrière, Attijariwafa Bank a drainé 118,99 MDH (12,17%) Cosumar 94,97 MDH (9,71%) et Sodep-Marsa Maroc 80,27 MDH (+8,21%).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 628,15 MMDH.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par SM Monétique (+21,59%), Risma (+13,86%) et Sonasid (+8,57%), Stroc Industrie (+7,66%) et SNEP (+7,38%).

En revanche, Fennie Brossette, Colorado, Disway, Eqdom et IB Maroc.com ont accusé les plus forts replis avec respectivement -8,26%, -7,84% et -4,05%, -3,36% et -3,13%.