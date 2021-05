Allègement des mesures restrictives : Et les déplacements inter-villes on en parle ?

Dans la soirée du jeudi 20 mai, le gouvernement a annoncé l’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie, en autorisant les commerces, cafés et restaurants à ouvrir jusqu’à 23H avec un couvre -feu allant jusqu’à 4H30. Mais qu’en est-il des déplacements entre les villes ? Quelles sont les villes qui sont toujours fermées et quelle est la procédure à suivre en cas de déplacement ?

Personne ne le sait. Le gouvernement n’a pas évoqué ce point dans son annonce du jeudi laissant les citoyens, ou encore les professionnels de divers secteurs, dans la confusion totale, surtout que la situation épidémiologique au Royaume semble plus au moins stable.

Néanmoins, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, a fait allusion à cette question sur son compte officiel twitter. Interpellé par un internaute sur les déplacement inter-villes, El Otmani a répondu que « la question est en cours d’étude ». Mais jusqu’à quand ?

La Confédération Marocaine de TPE-PME a exprimé dans un récent communiqué son mécontentement concernant les mesures restrictives imposées par le gouvernement, notamment les déplacements entre les villes et les procédures qui en découlent.

Elle a ainsi appelé le chef du gouvernement et le ministre du commerce, Moulay Hafid Elalamy, à agir rapidement en permettant aux professionnels de se déplacer avec l’autorisation délivrée uniquement par les entreprises et non pas celle du Bacha.

Cela dit, et jusqu’à présent, la confédération n’a malheureusement reçu aucune réponse du gouvernement. Une situation qui risque, selon elle, d’enfoncer davantage les TPE-PME dans les prochaines semaines.

De leur côté, les citoyens lambda ont du mal à organiser leur vacances d’été selon plusieurs témoignages récoltés par Hespress Fr. Ne sachant pas quelles sont les villes fermées ou ouvertes, les Marocains croisent les doigts et attendent la fameuse deuxième annonce du gouvernement, qui, ils espèrent, sera porteuse d’une ouverture complète des villes pour pouvoir programmer les voyages et envisager les déplacements.