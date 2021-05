Province de Béni Mellal/INDH: 43 unités d’enseignement préscolaire ouvertes au titre de 2019/20

Dans le cadre des commémorations à l’échelle nationale du 16è anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Wali de la Région de Beni Mellal – Khénifra et Gouverneur de la Province de Beni Mellal, Khatib El Hebil, a présidé les travaux de la journée de communication dédiée, en présence des présidents des comités locaux de Développement Humain, élus, directeurs des services extérieurs ainsi que des représentants du tissu associatif.

Depuis son lancement et au fil de ses 16 années d’existence, l’INDH a réussi à concrétiser de nombreuses réalisations dans divers secteurs ayant un impact direct et positif sur les indicateurs du développement humain, a dit le Wali à cette occasion, précisant qu’au niveau provincial, les projets réalisés ont eu un impact positif sur les bénéficiaires, en améliorant leur confiance en soi et en renforçant leurs capacités qui leur permettent de réaliser leurs aspirations et répondre à leurs besoins.

Rappelant que cette célébration intervient dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie du Covid-19, qui a généré des effets négatifs sur plusieurs secteurs, en particulier celui de l’Education et la Formation, Khatib El Hebil a indiqué qu’en période de confinement, plusieurs élèves et étudiants ont été privés de poursuivre leurs études en présentiel, notamment les enfants qui n’ont pas pu achever leur période d’apprentissage dans les unités du préscolaire considéré comme un pilier primordial pour la réussite du parcours éducatif.

Il a, à cet égard, fait observer que l’enseignement préscolaire, compte tenu de son impact positif, constitue un axe principal du quatrième programme de la troisième phase de l’INDH, en ce sens qu’il permet de préparer les enfants, de développer leurs compétences essentielles pour l’accès à l’enseignement primaire, de garantir la continuité de leurs parcours scolaire, ainsi que de lutter contre le phénomène de déperdition scolaire.

Selon lui, la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau de la Province de Beni Mellal, reste l’un des objectifs ambitieux de l’INDH, en particulier au profit des catégories précaires en milieu rural. En effet, a-t-il dit, 43 unités d’enseignement préscolaire ont été ouvertes au cours de l’année scolaire 2019-2020 et ont bénéficié à plus de 1100 élèves, de même que 28 autres ont été programmées pour l’exercice 2021.

Notant par ailleurs que le phénomène de la déperdition scolaire est l’un des problèmes auxquels l’INDH s’est attaquée en veillant à l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants aux milieux précaires de la Province, le Wali a souligné qu’un ensemble de Dour Talib et Taliba ont été créées avec une capacité litière dépassant 1200 lits. Également, des véhicules de transport scolaire ont été acquis durant les années 2019-2020 dont 650 élèves en bénéficient.

Il a également évoqué la contribution de l’INDH au financement de l’initiative royale – un million de cartables – qui a concerné au titre de l’année scolaire 2019-2020 plus de 80.000 élèves de l’enseignement primaire et collégial, avec un coût global qui a atteint 13 MDH.

Lors de cette rencontre, le Chef de la Division des Affaires Sociales de la Wilaya a présenté un exposé du bilan des réalisations des quatre programmes de la 3è phase de l’INDH au titre des années 2019 et 2020, alors que le Coordinateur Régional de la Fondation Marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) a a mis en avant le rôle de la Fondation qui constitue un cadre institutionnel de référence visant à soutenir la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau national.

Il a à cet effet évoqué le programme d’enseignement préscolaire adopté en partenariat avec l’INDH et son impact sur la continuité du système éducatif durant la crise sanitaire de la Covid-19.

Le thème choisi pour la commémoration de ce 16è anniversaire étant « Covid-19 et Education : Bilan et perspectives pour préserver les acquis », le Directeur Provincial de l’Education Nationale a fait une présentation centrée sur les effets négatifs de la pandémie du Coronavirus sur les résultats et le risque de recul des acquis enregistrés dans le secteur de l’Education en conséquence de la fermeture temporaire des établissements scolaires ainsi que les solutions possibles pour y remédier.