Gaza: Joe Biden réaffirme son soutien à la solution à deux Etats

Le président américain Joe Biden a réaffirmé sa position pour une solution à deux Etats entre la Palestine et Israël, indiquant qu’il s’agit de la « seule réponse » pour mettre un terme au conflit et faire prévaloir la paix.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Biden a indiqué que son engagement « pour la sécurité d’Israël » n’a pas changé « point à la ligne ».

« Il n’y a pas de changement dans mon engagement pour la sécurité d’Israël, point à la ligne. Pas de changement du tout », a-t-il déclaré à l’issue d’une rencontre avec son homologue sud-coréen.

« Le changement est que nous avons toujours besoin d’une solution à deux Etats. C’est la seule solution », a-t-il néanmoins soutenu.

« J’ai fait savoir aux Israéliens que j’estimais très important qu’ils mettent fin à ces affrontements à Jérusalem entre communautés qui sont le fait d’extrémistes des deux bords », a encore ajouté le président démocrate après 11 jours d’extrême violences, la destruction de maisons de civils Palestiniens et la mort de plus de 200 personnes dont un grand nombre d’enfants, sous les bombes israéliennes.

Cette intervention du chef de la Maison Blanche vient après quelques heures d’un cessez-le-feu entre l’Etat hébreu et le mouvement islamiste Hamas, négocié dans la douleur et qui n’a pas été respecté par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Quelques heures avant son entrée en vigueur, Israël pilonnait encore plus fort la bande de Gaza. Et Vendredi, l’armée israélienne a recommencé ses agressions en s’introduisant sur l’esplanade des Mosquées, pendant la prière du jour saint pour les musulmans, et a encore une fois, tiré sur les civils et utilisé des bombes assourdissantes et gaz lacrymogène, comme elle l’avait fait durant les derniers jours de Ramadan, ce qui a été l’élément déclencheur du bombardement de la bande de Gaza.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu au Moyen-Orient « dans les prochains jours », a fait savoir jeudi le département d’Etat, suite à l’annonce du cessez-le-feu.

Face à destruction de Gaza, le président américain a annoncé une aide financière « majeure » pour « reconstruire Gaza » avec l’aide de la communauté internationale, mais « sans donner au Hamas l’opportunité de rebâtir son système d’armement ».

Pour rappel, la situation a dégénéré lorsque Israël a tenté d’expulser plus d’une trentaine de familles palestiniennes au profit de colons juifs dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville sainte mais occupé par Israël.

Depuis le 10 mai, les violences ont fait plus de 243 morts côté palestinien, dont 66 enfants, et 12 côté israélien, parmi lesquels un enfant israélien de 6 ans et une adolescente arabe israélienne de 16 ans et son père.