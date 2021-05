FIFA : Fouzi Lekjaa favorable à une Coupe du monde tous les deux ans

L’annonce d’une possible Coupe du monde tous les deux ans a été accueillie favorablement par Fouzi Lekjaa, membre de la FIFA.

Dans sa qualité de membre de la FIFA et vice-président de la CAF, Fouzi Leklaa s’est exprimée sur la proposition de l’Arabie Saoudite d’une Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, se disant favorable au projet, lors d’une réunion tenue à l’occasion au 71e congrès de l’instance mondiale.

« Cela nous aidera à mener à bien notre mission, conformément aux statuts, de promouvoir le développement du football. Les formats des compétitions doivent évoluer pour permettre le développement complet du football et au sein de la CAF, nous accueillons favorablement la proposition et nous souhaitons demander à l’administration de procéder à cet examen le plus rapidement possible, afin que nous puissions avoir une plate-forme de discussion et négociation en place afin que nous puissions établir un nouveau format de compétition à l’avenir pour permettre le développement du football », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous pensons que cela apportera une nouvelle croissance au football et nous permettra de sortir de cette situation difficile aujourd’hui et de permettre aux régions qui sont à la traîne de se développer ».

« J’espère que cela nous permettra d’atteindre notre objectif d’un football véritablement mondial et d’un football prospère, avec un développement plus rapide et plus significatif », estime-t-il.

La Fédération saoudienne de football a demandé une étude de faisabilité sur la réduction de moitié des cycles traditionnels de quatre ans pour les tournois phares lors de la réunion virtuelle d’aujourd’hui.

Lorsqu’elle a été mise aux voix des pays membres, la proposition a été adoptée confortablement – avec 166 voix pour et juste 22 contre.

Organiser les Coupes du monde tous les deux ans verrait la FIFA doubler le montant d’argent qu’elle tire de ses compétitions les plus lucratives.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a profité de cette rencontre pour exprimer sa volonté de faire du football un sport plus «mondial» et son souhait de changer la domination de l’Europe et de l’Amérique du Sud.

Il a dit qu’il voulait voir 50 meilleures équipes nationales et 50 meilleurs clubs du monde, hommes et femmes.