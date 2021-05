Coronavirus : La surmortalité "au moins 2 à 3 fois plus élevée" que le bilan officiel selon l'OMS

Le nombre de décès dans le monde causés par la maladie transmise par le coronavirus est probablement beaucoup plus élevé que ne le suggèrent les chiffres officiels, car tous les pays ont du mal à fournir des modèles et des chiffres statistiques précis, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

L’évaluation annuelle de «l’état de la santé dans le monde» de l’agence, présentée dans son rapport Statistiques sanitaires mondiales pour 2021, a révélé qu’au 31 décembre 2020, le nombre réel de décès par le Covid-19 dans le monde était d’au moins 3 millions, soit 1,2 million de plus que les 1,8 million officiellement signalé à l’époque.

Le nombre officiel est depuis passé à 3,4 millions, sur la base de données agrégées par l’Université Johns Hopkins, mais ce n’est probablement pas non plus exact, a déclaré l’OMS.

«Sur la base des estimations de la surmortalité pour 2020, les 3,4 millions de décès actuellement signalés à l’OMS sont probablement un sous-dénombrement significatif, avec des chiffres réels au moins 2 à 3 fois plus élevés», indique le rapport.

L’Inde, qui est actuellement au milieu d’une vague sévère d’infections, a le deuxième plus grand nombre de cas officiels après les États-Unis avec plus de 26 millions de cas confirmés, mais les experts conviennent que ce nombre est probablement largement sous-estimé compte tenu du manque de tests dans de nombreux cas. certaines régions du pays et le stress global sur son système de santé.

Depuis des semaines maintenant, des patients atteints du coronavirus en Inde meurent dans des ambulances en attendant des lits d’hôpital et de l’oxygène. Les autorités ont trouvé des corps en train de faire la vaisselle sur les rives du Gange, ce qui fait craindre que les plus pauvres qui ne peuvent plus se permettre des crémations coûteuses y déposent des corps.

La Chine, où le virus a été découvert pour la première fois à la fin de 2019, a enregistré 102822 cas confirmés et 4846 décès, selon ses chiffres officiels, qui sont largement considérés comme massivement sous-déclarés.