Algérie : La marche du 118ème vendredi du Hirak empêchée par la répression

Le 118ème vendredi du Hirak et la marche hebdomadaire qui lui sied d’ordinaire, a été à nouveau empêché, en ce 21 mai à Alger et plusieurs wilayas algériennes, par d’impressionnants dispositifs policiers déployés dans la capitale algérienne et à travers les différentes villes de l’Algérie.

Le ministère de l’intérieur pour ce faire a ainsi décidé d’obliger les organisateurs des marches du Hirak, mouvement sans véritable leader, à déclarer au préalable les manifestations auprès des autorités, ce qui revenait de facto à les interdire, le mouvement étant libre et populaire et se veut citoyen avant tout.

Plusieurs manifestants empêchés de marcher ou arrêtés

A Alger, depuis le matin, policiers en uniforme ou en civil occupaient les endroits névralgiques de la ville, bloquant les grandes artères et encerclant les mosquées d’où partent habituellement les cortèges de manifestants. A la sortie de la mosquée Errahma, dans le centre-ville, point de départ des manifestants, les fidèles ont été incités à rejoindre en ordre leurs domiciles. Mais à la fin de la prière du vendredi, une centaine de personnes ont tout de même brièvement manifesté, profitant de la courte absence de policiers, qui n’ont pas tardé à les pourchasser.

Le dispositif sécuritaire a empêché les manifestants de marcher dans les rues de la capitale, et a également procédé à l’arrestation de plusieurs membres du Hirak ainsi que de de journalistes, il y va de soi. Pourtant ce 118ème vendredi du Hirak comme à l’accoutumée ne manquait pas d’adeptes pour réclamer le fameux « un état civil, et non militaire ». Cependant, la très forte présence des forces de l’ordre a soit dispersé la foule, soit empêché tout bonnement la marche soit procédé à l’arrestation des récalcitrants. C’est le cas notamment à Alger, où les services de sécurité et les groupes de policiers antiémeutes ont fermé ou encerclé toutes les voies et boulevards les plus prisés par les manifestants.

Des affrontements éclatent en Kabylie

Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a indiqué sur sa page Facebook, que plusieurs manifestants ont été arrêtés lors ce vendredi 21 mai à travers plusieurs wilayas du pays, dont Alger, Boumerdès (Bordj Menaïel), Bouira, Jijel, et Bejaïa. Des personnes de tous les âges, femmes, hommes, et même des journalistes qui couvraient l’évènement ont été interpellés et brutalisés par des polices en civil ou carrément en tenue officielle.

En Kabylie, des affrontements entre jeunes Hirakistes et éléments antiémeutes ont éclaté à Bouira, où « un nombre incroyable des éléments de la police en ville dès le matin a été déployé », a fait savoir le CNLD. A noter que les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou sont de nouveau sortis en grand nombre, et ont pu marcher dans les rues de la ville en dépit d’un important dispositif sécuritaire en scandant plusieurs slogans contre le pouvoir en place et réaffirmant leur refus aux prochaines élections du 12 juin prochain.

La patte de Chengriha

Ce bouclage à Alger et dans la majorité des willayas survient au lendemain de l’ouverture de la campagne pour les législatives du 12 juin et du discours militaire de Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’ANP qui dans une sortie publique hier à Oran, a mis en garde contre toute atteinte à l’unité nationale populaire et l’intégrité territoriale du pays. Malgré deux échecs cinglants – la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqués par une abstention record –, le régime, appuyé par l’armée, est déterminé à imposer sa « feuille de route » électorale en dépit de son rejet par le Hirak et par l’opposition laïque et de gauche entre autres. Chengriha faisait allusion dans son avertissement aux mouvements, le MAK et Rachad, classés, mardi en réunion du Haut conseil de sécurité, désormais en tant qu’organisations terroristes. L’avertissement cible, dixit mon général, « les aventuriers, quel que soit leur obédience ou leur courant idéologique, contre toute tentative de porter atteinte à l’unité nationale » bref, l’allusion est on ne peut plus clair, le Hirak en a su des choses aujourd’hui.