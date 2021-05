Drogue, alcool et mort de Lady Di ... Les nouvelles révélations chocs du prince Harry

Nouvelle sortie médiatique musclée pour le Prince Harry. Celui qui a décidé de s’éloigner de la famille royale évoque une période sombre de sa vie dans laquelle il raconte être tombé dans l’alcool et la drogue. Le duc de Sussex parle également de sa relation conflictuelle avec le Prince Charles lors de la mort de sa mère, la princesse Diana.

Le Prince Harry n’en a pas fini de régler ses comptes avec la famille royale et parle de ses vieux démons. Le duc de Sussex a déclaré qu’il était prêt à boire et à se droguer pour essayer de faire face à la mort de sa mère.

Il a également parlé de la réticence de sa famille à parler de la mort de Diana, princesse de Galles, et de la façon dont il était censé «souffrir» en silence.

Le prince Harry parlait à l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey dans leur nouvelle série en streaming sur la santé mentale.

Il a également évoqué l’anxiété et les crises de panique, son «plus grand regret» et son expérience des funérailles de sa mère.

La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture alors qu’elle était poursuivie par des photographes à Paris en août 1997.

S’adressant à Winfrey pour la série Apple TV The Me You Can’t See, Harry a décrit le fait d’être âgé de 28 à 32 ans comme « un cauchemar dans ma vie », dans lequel il a eu des crises de panique et une anxiété sévère.

Première bande annonce de la série documentaire #TheMeYouCantSee crée par @Oprah et le Prince Harry ! Elle sera disponible le 21 mai sur @AppleTV pic.twitter.com/TS1Qqz8nIw — Serieously (@SerieouslyFR) May 17, 2021

« Chaque fois que je mets un costume et une cravate … je dois jouer le rôle et aller, ‘droit, face au jeu’, me regarder dans le miroir et dire ‘allons-y’. Avant même de quitter la maison, j’étais sueur. J’étais en mode combat ou vol », explique-t-il, avant d’ajouter :

« J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais ».

Le duc a également déclaré à Winfrey que sa famille n’avait pas parlé de la mort de sa mère et s’attendait à ce qu’il fasse face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

« Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi: » Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi ».

« Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants », s’est-il insurgé.

En plus de son propre malheur, Harry a parlé à Winfrey de sa colère et de ses regrets face à la façon dont sa femme, la duchesse de Sussex, a été traitée par des sections des médias.

« Mon plus grand regret est de ne pas avoir davantage pris position plus tôt dans ma relation avec ma femme, dénonçant le racisme quand je l’ai fait », a-t-il déclaré.

Le prince, 36 ans, a fait campagne pour normaliser les discussions sur la santé mentale et a commencé à parler en détail de ses expériences personnelles récemment.