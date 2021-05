Revue de presse quotidienne de samedi 22 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 22 mai 2021

Le Matin

• Ramallah : Remise de l’aide humanitaire marocaine à l’Autorité nationale palestinienne. L’aide humanitaire d’urgence envoyée sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité al-Qods, au profit des Palestiniens, a été remise jeudi à Ramallah à l’Autorité nationale palestinienne. La remise de cette aide s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur, directeur du Bureau de Représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, du conseiller du Président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud Al-Habbach, et de la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kailah, ainsi que d’autres personnalités. Cette aide, qui a été acheminée par avion jusqu’à l’aéroport international Marka à Amman en Jordanie avant d’entrer par voie terrestre via le passage frontalier entre la Jordanie et la Palestine, se compose de denrées alimentaires de première nécessité, de médicaments pour les soins d’urgence et des couvertures.

• Coup de projecteur à Copenhague sur les opportunités d’investissement au Maroc. Les opportunités d’investissement au Maroc et les facilités offertes par le Royaume dans le domaine des affaires ont été au centre d’une réunion de travail organisée, à Copenhague, au profit d’une quinzaine de chefs d’entreprises danoises de divers horizons. Initiée par l’ambassade du Maroc à Copenhague, cette rencontre, ponctuée par une présentation PowerPoint, a été l’occasion de mettre en lumière les atouts de l’économie marocaine, ses réalisations, ses avancées, et les opportunités offertes pour les entrepreneurs danois désireux de faire des affaires avec leurs homologues marocains dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant qui soient mutuellement bénéfiques. Dans une allocution, l’ambassadeur du Maroc au Danemark, Khadija Rouissi, a donné un aperçu sur les profondes réformes opérées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en particulier dans le domaine économique, en mettant en œuvre plusieurs politiques sectorielles pour améliore le climat général des affaires.

Libération

• Le Maroc élu vice-président du Bureau du CTS finances de l’Union africaine. Le Maroc a été élu jeudi Premier Vice-Président du nouveau Bureau du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine. L’élection du Maroc pour la période 2021-2023 concrétise l’engagement actif du Royaume dans les travaux de ce Comité Technique Spécialisé vital pour le continent, et confirme ainsi la confiance placé en le Maroc par les Etats membre de l’UA, notamment de par son expertise et expérience dans le domaine des Finances, des Affaires monétaire, de la Planification économique et de l’intégration. A l’aune des défis économiques imposés par la pandémie de la COVID-19, cette élection au sein du Bureau permettra au Royaume de capitaliser sur son expérience avérée dans les domaines des finances et de l’économie pour contribuer pleinement dans l’essor économique du continent africain et dans l’exploration des voies et moyens pour une relance économique du continent africain post COVID-19, souligne-t-on auprès de la Mission du Royaume à l’UA.

• Le Groupe Renault Maroc dévoile ses deux nouveaux véhicules produits à l’usine de Tanger. Le Groupe Renault Maroc a dévoilé officiellement, mardi, les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, produits à l’usine de Tanger. Ces véhicules ont été dévoilés en présence du ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, lors d’une cérémonie à laquelle ont également pris part l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le directeur général du groupe Renault Maroc, Marc Nassif, le directeur général de l’usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri, et le directeur général de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bennani. Le revival de ce véhicule emblématique des artisans et commerçants dans sa version modernisée, qui s’adresse à une clientèle avec de nouvelles attentes, offre de nouvelles opportunités pour le marché national et international, faisant ainsi rayonner le Made In Morocco.

Al Massae

• Le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements nocturnes à l’échelle nationale entre 23h00 et 04h30, à partir d’hier vendredi. Dans un communiqué, le gouvernement indique avoir pris une batterie de mesures pour la gestion de cette étape, portant également sur la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, ainsi que le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc. Les mesures prises par le gouvernement interviennent suite aux recommandations du Comité scientifique et technique et tiennent compte des conclusions du suivi quotidien et continu de la situation épidémiologique dans le Royaume.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Madrid tente d’utiliser les événements de Sebta comme « le salut pour sortir du débat réel » sur la crise. L’Espagne tente d’utiliser ce qui s’est passé dans le préside occupé de Sebta comme « le salut pour sortir du débat réel » sur la crise maroco-espagnole relative à l’accueil par Madrid du dénommé Brahim Ghali, poursuivi pourtant pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viol et violations des droits de l’homme, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. « Le registre du Maroc dans la lutte contre la migration clandestine est connu », a déclaré à la MAP M. Bourita, soulignant que ce qui s’est passé dans l’enclave occupée de Sebta vient rappeler d’abord le coût que le Royaume assume pour préserver le bon voisinage. En matière de lutte contre la migration illégale, « le Maroc n’a pas besoin d’être noté par l’Espagne et ses médias », a-t-il indiqué, rappelant, dans ce cadre, que le Maroc a avorté 13.000 tentatives d’immigration irrégulière depuis 2017, démantelé 4.163 réseaux de trafics et enregistré 48 tentatives d’assaut sur Sebta.

Rissalat Al Oumma

• Saïdia : ouverture d’une enquête judiciaire suite à une tentative de trafic de 4,3 tonnes de chira. La brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Saïdia a ouvert, vendredi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les personnes impliquées dans une tentative de trafic de 4,3 tonnes de chira par voie maritime. Les éléments de la brigade de police touristique avaient mis en échec une opération de trafic des cargaisons de drogues saisies à la zone côtière de Saïdia, vendredi matin, emballées dans 94 ballots d’un poids total de 4,3 tonnes, abandonnés par les trafiquants suite à l’intervention des éléments de police, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Assahraa Al Maghribiya

• 5.500 MDH pour la construction de l’autoroute Guercif-Nador. Le coût estimatif du projet de construction de l’autoroute Guercif-Nador est de l’ordre de 5.500 millions de dirhams (MDH), d’après les chiffres fournis par le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, à l’occasion de la signature de la convention de maitrise d’ouvrage déléguée relative à la réalisation de ce chantier. En présidant la cérémonie de signature dudit document entre le ministère et la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), le ministre de tutelle Abdelkader Amaraa a mis en exergue l’extrême importance de ce projet qui va assurer, par une connexion d’une longueur de 104 km, la liaison de la ville de Nador et du nouveau port Nador West Med au réseau autoroutier national. Avec l’autoroute Oujda-Guercif et la voie express d’Oujda, le futur axe permettra la création d’un triangle routier structurant pour la zone Nord et la région de l’Oriental, à même d’accompagner le développement de cette dernière, au moment où elle est en plein essor économique, a relevé le ministre.