Sebta : La guardia civile espagnole accusée d'avoir tué un jeune marocain, l'ONDH soutient la famille

Le décès d’un jeune marocain alors qu’il essayait de traverser vers l’enclave de Sebta, a suscité beaucoup d’émoi et d’indignation. Mohamed Benaïssa, président de l’Observatoire du Nord des Droits de l’Homme, a soulevé ce triste évènement à la demande de la famille du défunt qui a besoin de soutien suite à une action en justice qu’elle compte intenter contre la Guardia civile espagnole, qu’elle accuse d’avoir tué son enfant.

Le militant des droits humains a ainsi dévoilé que la victime, Saber Azouz âgé d’environ 20 ans, est décédé jeudi 20 mai à 16h30 alors qu’il tentait de traverser à la nage, depuis la côte de Fnideq jusqu’à l’enclave occupée de Sebta.

Le chef de l’Observatoire du Nord des droits de l’Homme a déclaré que la famille du jeune Saber accuse la Guardia civile espagnole de l’avoir délibérément tué, en recourant à une violence démesurée contre une personne désarmée en pleine mer. Après avoir récupéré son cadavre, la famille du défunt a constaté des taches de sang sur ses vêtements, précise l’ONDH.

Le recours à la violence par les autorités espagnoles contre le jeune défunt Saber Azouz, a été considéré par l’Observatoire du Nord des droits de l’Homme comme une violation des conventions et pactes internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme, et une évolution dangereuse dans le traitement des immigrants et de l’immigration dans le sud de la Méditerranée.

Ainsi, l’ONDH a exigé que le voile soit levé sur les causes du « meurtre délibéré » d’un migrant irrégulier non armé, qui se trouvait seul au milieu des vagues, par les autorités espagnoles dans la ville occupée de Sebta, appelant les organisations internationales de défense des droits de l’Homme à faire pression sur l’Espagne pour qu’elle respecte les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme en ce qui concerne le respect des droits des migrants en situation irrégulière.

De plus, Mohamed Benaïssa, a tenu le gouvernement marocain pour responsable de ses politiques ratées visant à assurer une vie décente à ses citoyens d’une part, et de son instrumentalisation de la carte de la migration irrégulière, d’autre part.