Aéroport Mohammed V: Nouveau terminal dédié aux vols intérieurs

Un nouveau terminal dédié aux vols intérieurs à l’aéroport Casablanca Mohammed V, a été mis en service au niveau de l’aéroport Casablanca Mohammed V, a fait savoir vendredi l‘Office national des aéroports (ONDA).

Un communiqué de l’ONDA précise que cette nouvelle infrastructure, réalisée pour un investissement de l’ordre de 95,25 millions de dirhams (MDH), s’inscrit dans le cadre « d’un projet plus large visant l’extension de l’aéroport Casablanca Mohammed V, à travers la construction d’une zone centrale sur trois niveaux, située entre les deux terminaux I et II, et qui a pour objectif de mettre en place une zone arrivée commune au terminal 1 et au terminal 2 ».

Alliant confort et convivialité, ce nouveau terminal, qui s’étend sur une superficie globale de 5.700 m2, offre un cadre agréable pour les passagers des vols intérieurs et ceux en correspondance (les passagers des vols intérieurs en transit pour un vol national ou international et vice versa). Il est doté des technologies les plus récentes et des équipements les plus modernes.

La réalisation de ce terminal a pour objectifs la séparation des flux des passagers des vols internationaux et intérieurs, l’amélioration de l’expérience du passager des vols intérieurs en offrant des espaces alliant confort et qualité de service, et l’augmentation de la capacité d’accueil des passagers des vols intérieurs, indique l’ONDA.

Avec cette nouvelle configuration, les passagers des vols intérieurs, après avoir effectué les formalités d’enregistrement au Terminal 1, peuvent rejoindre le nouveau Terminal pour les formalités d’inspection filtrage et d’embarquement.

L’aéroport Casablanca Mohammed V offre 169 fréquences hebdomadaires reliant la ville de Casablanca à 13 destinations nationales, opérées par Royal Air Maroc et Air Arabia. L’aéroport a accueilli 1.123.477 passagers en 2019 avec une hausse de 8,71% par rapport à 2018. En 2020, le trafic intérieur de l’aéroport a accusé une baisse de l’ordre de 64,62% par rapport à l’année 2019, sous l’effet de la crise sanitaire Covid-19.