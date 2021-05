Dans le cadre de sa stratégie en vue d’améliorer la communication avec les différents utilisateurs de l’information statistique, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a lancé une enquête en ligne pour sonder le degré de satisfaction de ses utilisateurs quant aux produits et outils mis à leur disposition via ses différents canaux de communication.

Selon le HCP, la réponse à ce questionnaire, dont les données communiquées resteront totalement confidentielles, permettra de mieux l’orienter dans les refontes envisagées pour améliorer l’accessibilité, la compréhension et l’utilisation de ses données et publications par les différentes catégories d’utilisateurs.

Ainsi, dans son questionnaire, le HCP demande bien évidemment l’âge, le genre et le milieu professionnel dont relève la personne sondée. Dans son volet accès à l’information, le HCP demande si la personne sondée connait les supports de communication dont elle dispose, utilise-t-elle ses données et publications (chiffres, graphiques, études …), par quels supports de communication obtient-elle les données et publications du HCP ou encore quelles sont les rubriques qu’elle consulte le plus souvent sur le site web « hcp.ma« .

Aussi, il est question de savoir, dans le cadre de cette enquête, quelles sont les catégories de données et publications qu’utilisent les personnes sondées, sous quels formats utilisent-elles les données et publications du HCP ou encore quels moyens utilisent-elles pour accéder aux données et publications du HCP.

Dans le volet « Utilisation de l’information », le HCP demande aux personnes sondées les raisons principales pour lesquelles elles utilisent ses données et publications, à quelle fréquence, pour quelle finalité principale les utilisent-elles, et quelles sont les thématiques qu’elles souhaitent voir sur la page d’accueil de son site web.

Enfin, et dans le volet « Degrés de satisfaction et recommandations« , le HCP souhaite savoir le degré de satisfaction globale, des personnes sondées, quant aux données et publications qu’elle diffuse, est-ce qu’ils considèrent que les données et publications diffusées par le HCP sont très fiables, fiables, moyennement fiables, peu fiables ou encore non fiables.

Il s’agit également de savoir si les personnes sondées considèrent que les données et publications du HCP sont facilement accessibles, accessibles, moyennement accessibles, peu accessibles ou encore pas accessibles ou encore si les données et publications diffusées par le HCP sont compréhensibles ou pas.

Dans son enquête, le HCP souhaite aussi s’assurer si les personnes sondées obtiennent suffisamment d’informations pertinentes sur le sujet qu’ils recherchent ou encore s’ils ont besoin d’autres données supplémentaires non fournies par le HCP.