L’intervention dans les ensembles urbains historiques en question

La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé, jeudi, un atelier technique autour des « Enjeux et potentiel de l’intervention dans les ensembles urbains historiques ».

Initié dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de la « Recommandation concernant le paysage urbain et historique », adoptée en novembre 2011 par la Conférence Générale de l’UNESCO, l’atelier a réuni plusieurs partenaires nationaux et internationaux, tels le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville ainsi que le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb.

Les panélistes ont ainsi pu échanger sur les pratiques de gestion urbaine exclusivement dédiée à la préservation des tissus, la mise en valeur de nouveaux outils de protection des attributs de la valeur patrimoniale de tout ensemble urbain et plus spécifiquement ceux de la valeur universelle exceptionnelle (V U E) d’un site comme celui qu’abrite la ville de Rabat, mais également autour des expériences de nombreuses villes telles que l’Alexandrie, Beyrouth, Dakar, Tunis ou encore Zanzibar.

Les recommandations ayant sanctionné ces travaux soulignent notamment la nécessité d’une conciliation, la meilleure, entre les impératifs du développement urbain et la nécessité de sauvegarde du patrimoine historique.

Il s’agit essentiellement de:

– Faire de la Recommandation de l’UNESCO concernant le paysage urbain historique une plateforme de dialogue mutuel et constructif entre l’ensemble des acteurs lors des interventions contemporaines en milieu patrimonial

– Appréhender le patrimoine en tant que source d’enrichissement des projets et non pas un obstacle à l’innovation et à la créativité

– Concevoir les interventions urbaines et architecturales contemporaines en tant qu’opportunités de développement de la qualité des tissus patrimoniaux, et non pas une menace à leur dimension historique, avérée ou potentielle

– Respecter l’intégrité et l’authenticité de toutes les strates du Paysage Urbain Historique

– Préserver les paysages urbains historiques en encourageant la création architecturale par l’adoption de prescriptions législatives et réglementaires souples et claires

– Faire bénéficier les agences urbaines d’un accompagnement permettant d’intégrer la dimension patrimoniale dans les missions en lien avec le développement des ensembles urbains

– Assurer une articulation harmonieuse entre les quartiers historiques et les quartiers modernes des villes notamment à travers les documents d’urbanisme.

– Encourager les études professionnelles et académiques dans le domaine de l’innovation et la créativité relatives aux formes et types d’architectures contemporaines adaptés aux ensembles urbains historiques de manière à préserver leurs valeurs patrimoniales et à améliorer les conditions de vie de la population.

A noter que les célébrations du 10è anniversaire de la recommandation de l’UNESCO, ouvertes ce 20 mai, se poursuivront jusqu’au mois de novembre.