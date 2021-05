Basketball Africa League: Deuxième victoire de l'AS Salé

L’AS Salé qui représente le basketball marocain lors de la première édition de la Basketball Africa League (BAL), qui se tient du 16 au 30 mai dans la capitale du Rwanda, Kigali, a signé jeudi sa deuxième victoire dans cette compétition en battant haut la main la formation de l’AS Police du Mali sur le score de 88-79, en match comptant pour la 2ère journée du groupe B.

Lors de la première journée, disputée mardi à Kigali, l’équipe de Bouregreg avait réalisé l’essentiel en battant la formation des Forces Armées et Police (FAP) du Cameroun sur le score trop serré de 87-84.

Le club slaoui doit croiser le fer au Petro Luanda, dimanche 23 mai, pour le compte de la troisième journée du groupe B. Dès la première journée, l’équipe du Bouregreg avait donné le ton de sa détermination à défendre dignement les couleurs nationales lors de ces joutes. Les Slaouis ont, en effet, renforcé leur rang avec des joueurs expérimentés, à l’instar des Américains Terrel Stoglin et Jondre Jefferson et du Macédonien Nenad Zivkovic, ainsi que du Marocain Adam El Ghazi, qui a joué l’année dernière pour le club français de SMUC Marseille, en plus du retour de Soufiane Kourdou, Abderrahim Najah et du vétéran Zakaria Mesbahi et Yassine El Mahssini.

Les Slaouis caressent le rêve de signer une participation honorable lors de cette première édition du BAL, qui connait la participation de trois autres clubs arabes, à savoir Zamalek d’Egypte, l’US Monastir (Tunisie) et le GS Pétroliers (Algérie).

La première édition de cette compétition créée avec le soutien de la FIBA et de la NBA était prévue pour 2020 mais a été reportée d’un an à cause de l’épidémie de coronavirus. Les douze équipes engagées ont été réparties en trois groupes, dont le premier et deuxième en plus des deux meilleurs troisièmes accèderont aux quarts de finale.

A rappeler que l’ASS a remporté en 2017 la coupe d’Afrique des clubs champions, organisée en Tunisie, en battant en finale l’Etoile de Rades. Il s’agit du deuxième club marocain à avoir soulevé ce trophée après le Maghreb de Fès en 1998.

La première participation africaine de l’équipe Slaouie remonte à 2010 au Bénin, avant une deuxième apparition à domicile, à Salé en 2011, puis en 2016 au Caire. Lors de ces trois participations, l’ASS a terminé au pied du podium (3è).