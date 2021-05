Israël et le Hamas conviennent d''un cessez-le-feu pour cette nuit à 23hGMT

du matin vendredi (23h00 GMT jeudi), a déclaré un responsable de la faction islamiste palestinienne, pour mettre un terme aux combats potentiellement soutenus de part et d’autres et des plus meurtriers depuis des décennies.

Pour sa part Israël a fait savoir que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son cabinet de sécurité avait voté à l’unanimité en faveur d’une trêve « mutuelle et inconditionnelle » à Gaza proposée par l’Egypte, mais a ajouté que l’heure de mise en œuvre n’avait pas encore été convenue.