Lions de l'Atlas : Vahid Halilodzic à la conquête de nouveaux talents

Les prochains jours seront cruciaux pour Vahid Halilodzic qui devra constituer un groupe homogène et fort lors des prochains matchs de l’équipe nationale en amicale, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations, mais également la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le technicien bosnien a déjà coché le nom de binationaux qu’il compte bien convaincre de rejoindre la tanières des Lions de l’Atlas.

La prochaine liste des joueurs convoqués par Vahid Halilodzic annonce de nombreuses surprises. Dans l’optique d’un renouveau et d’un rajeunissement du groupe, le Bosnien s’active pour dénicher de nouveaux talents qui évoluent notamment en Europe, et il a déjà sa petite idée.

Les Lions de l’Atlas affronteront en amical le Ghana et le Burkina Faso, le 8 et le 12 juin respectivement, sur la pelouse du Complexe Moulay Abdellah, et il y aura de la nouveauté.

Malgré le caractère amical de ces deux rencontres, les Lions de l’Atlas souhaitent les remporter pour progresser dans le classement FIFA.

Dans son viseur, le coach du Maroc se tournera notamment vers Amine Adli, Anouar Ait Lhadj, Issa Diop, ou encore Imran Louza.

Une pépite issue de la Ligue 2

Révélation de la Ligue 2, Amine Adli affole les clubs en Europe, pour le plus grand bonheur de Vahid qui pourrait voir en lui un joueur potentiellement efficace en milieu de terrain.

Issu du centre de formation de Toulouse, il signe son premier contrat professionnel avec le club français en 2018, avant de faire ses débuts en Ligue 1 lors d’un déplacement à Nice (défaite 3-0). Il obtient sa première titularisation le 4 janvier 2020 où il dispute l’intégralité de la rencontre qui se solde par une défaite 1-0 en Coupe de France contre le Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC. Il joue en tout quatre matchs de championnat lors d’une saison de crise pour les toulousains qui sont relégués, terminant derniers de Ligue 1.

Pourtant, Adli ne compte pas se laisser abattre et inscrit ses premiers buts en novembre 2020 lors de la rencontre de son club face à Valenciennes FC.

Des débuts qui lui permettent de prendre son envole et de s’accaparer une place de titulaire.En mai 2021, lors des trophées UNFP du football 2021, il reçoit le titre de meilleur joueur de Ligue 2. Adli est notamment suivi de près par l’AC Milan et l’Olympique de Marseille qui veulent tous deux s’attacher les services du jeune joueur cet été.

Une cible parfaite pour Vahid

Pour sa part, Anouar Ait Lhadj fait des ravages en Jupiler Pro League, et attire l’attention du sélectionneur du Maroc qui ne cache pas son envie de le convoquer.

« On le suit, mais je n’en dirai pas plus », avait-il déclaré sur les colonnes de Nieuwbland. Le Belgo-marocain a déjà porté les couleurs de la Belgique en U16, U17 et U18.

Ses prestations avec Anderletch depuis le début de l’année ont propulsé le milieu offensif sur le devant de la scène du football belge. A 18 ans, il attire déjà ses deux pays, le Maroc et la Belgique. Souvent comparé à M’barek Boussoufa, grâce à son excellente vision du jeu, il pourrait être un atout majeur dans la formation de Halilhodzic.

Auteur de 3 buts en 21 matchs avec la formation belge, le jeune joueur ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir en sélection et laisse plane le suspens.

Le casse-tête du coach des Lions

Tirallé entre la France et le Maroc, Imran Louza continue de faire rêver Vahid Halilodzic qui ne perd pas espoir pour celui qui anime la Ligue 1.

Doté de la double nationalité française et marocaine, Louza a affirmé qu’il voulait prendre son temps, toujours indécis sur son choix entre la France et le Maroc, bien qu’il soit heureux d’évoluer avec les Bleus en U20.

« Ce n’est pas simple. C’est un choix personnel. Chacun va choisir ce qu’il veut. Au fond de lui, vraiment. Aujourd’hui, j’ai choisi l’équipe de France et je suis très content. Rejoindre le Maroc A pour les qualifications de la CAN ? Aujourd’hui, je suis focus sur le FC Nantes. Après, on verra… « , avait-t-il déclaré, l’année dernière. Louza est familier avec l’équipe U20 du Maroc en 2017, période durant laquelle il inscrit un but. Ce dernier rejoint l’équipe de France U20 en 2019, et a participé aux rencontres en mars 2019, contre les États-Unis (2-2), et la Corée du Sud (victoire 3-1). La star des Canaris n’avait pas hésité à rejoindre les Lions de l’Atlas en jeunes pour une double confrontation face aux Bleus, ce qui lui a permis d’être convoqué avec les Espoirs français. « Je savais pourquoi j’allais là-bas. Je savais qu’on allait avoir un petit œil sur moi. J’ai joué mon coup à fond et ça a payé », raconte-t-il. De là, Louza fête sa première sélection avec l’équipe de France espoirs le 5 septembre 2019, face à l’Albanie. Il est titulaire lors de cette rencontre, et la France s’impose sur le score de quatre buts à zéro. Louza participe également à la rencontre suivante, le 9 septembre, face à la République tchèque, où il entre en jeu en cours de partie (victoire 3-1 pour la France). En club, Louza réalise une bonne saison, auteur de 7 buts en 32 match disputés.

Issa Diop, l’homme aux nombreux choix

Vient alors le dossier épineux de Issa Diop. Coqueluche de la Premier League, le joueur de West Ham demeure un véritable mystère quant à son choix de sélection, bien qu’il ait déjà une idée. D’origine sénégalaise, marocaine et française, Issa Diop n’a toujours pas de sélection mais penche pour le drapeau rouge bleu blanc.

Alors qu’il a remporté le championnat des moins de 19 ans avec l’équipe espoir de France en 2016, Diop continue d’avoir espoir d’un appel du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. «Même si je ne suis pas sélectionné, je suis à la disposition du sélectionneur. Ce sont ses choix, je continue de travailler pour être sélectionné. Oui, c’est un objectif, j’espère qu’un jour je pourrai évoluer en équipe de France mais pour cela, je dois encore beaucoup progresser», a confié l’ancien Toulousain. En octobre dernier, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) avait déjà essayé de convaincre la pépite de West Ham de rejoindre les Lions de l’Atlas mais en vain. A l’instar de Kevin Malcuit ou encore Mattéo Guendouzi, ce dernier semble être convaincu d’un futur avec les Champions du Monde 2018. De son côté, la fédération sénégalaise a également tenté sa chance avec le jeune espoir.

En club, Diop a rejoint West Ham en 2018, et marque son premier but avec les Hammers à l’occasion d’une rencontre de Coupe de la Ligue anglaise contre l’AFC Wimbledon (victoire 1-3). Cette saison le jeune talent a disputé 17 matchs, marquant 3 buts.