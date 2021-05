Heureux à Marrakech, Samy Naceri raconte sa collaboration avec Hicham Hajji

Samy Naceri se sent comme chez lui à Marrakech. Dans un entretien accordé accordé à Arabnews, l’acteur franco-marocain, en séjour dans la ville ocre depuis quelques mois, raconte sa collaboration avec Hicham Hajji et fait l’éloge de l’accueil du peuple marocain.

Samy Naceri enchaîne les collaborations au Maroc. Après avoir joué dans le film de Hicham Hajji, « Redemption Day », l’acteur franco-algérien est à l’affiche de Atoman, premier film de super-héros marocain. Un projet excitant pour la star de Taxi.

« Le film était spécial parce qu’il y a beaucoup de d’effets spéciaux. C’était compliqué sans l’être, parce que lorsque ça fait longtemps que l’on exerce ce métier, on imagine les scènes qui seront montées par la suite en 3D. C’est la première fois que je joue un personnage avec de tels pouvoirs. J’ai déjà interprété le rôle du méchant, mais dans d’autres registres, avec des armes », a-t-il déclaré.

Nacery a également évoqué son rôle dans le film de Hicham Hajji, « Redemption Day », le premier film marocain dans lequel il a joué et affirme avoir été convaincu par le réalisateur marocain

« J’ai été mis en contact avec Hicham alors qu’il cherchait son «chef terroriste», on s’est parlé au téléphone et nous avons bien accroché. Je suis allé à Los Angeles, il y était aussi. Nous sommes restés un mois dans sa maison californienne. Vous imaginez, cohabiter avec votre futur réalisateur; ça a créé des liens. Nous avons eu un super feeling. Une fois au Maroc, il m’a recontacté pour me demander si j’étais prêt. J’ai quitté la France direction Ouarzazate pour tourner. Comme dans le film il y avait des passages en anglais, il a mis un coach à ma disposition, pour être au plus juste de mon anglais. Le film était aussi en arabe », a-t-il expliqué.

Malgré la fin du tournage des deux productions marocaines, Naceri a choisi de rester au Maroc, un pays qu’il semble affectionner, bien accueilli par son peuple.

« En ce moment, je suis à Marrakech et la situation ne donne pas forcément envie de rentrer en France. Et puis, se lever à Marrakech ou Casablanca avec le soleil, ça n’a pas de prix… Le peuple marocain est accueillant, je me sens bien ici, il fait beau, c’est agréable. Avec les réseaux sociaux et toutes les technologies actuelles, on peut travailler plus facilement à distance », affirme-t-il.