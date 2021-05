Bab Darna Harhoura : Les victimes trinquent encore une fois

La multiplication des affaires d’arnaques immobilières est un fait, et même si les autorités ont décidé de sévir, l’escroquerie garde de beaux jours au regard d’une législation peu sévère en la matière. C’est au bonheur des associations et amicales immobilières qui fleurissent çà et là, avec à la clé souvent bien des scandales pour certaines d’entre elles. De causes à effets, les affaires d’arnaque de clients dans les projets immobiliers ne manquent pas et s’entassent dans les tribunaux du Royaume à l’image de celle de Bab Darna et les arrestations de nombre de présidents d’amicales à Ben Slimane, Salé, Rabat et Casablanca.

Le jeudi 19 mai 2021 c’était au tour de celui de l’association Eco Sakan et de sa complice de comparaître pour, fraude et abus de confiance pour un projet immobilier dans la continuité de Bab Darna à Harhoura. La plainte a été portée contre eux par plus de 70 membres et associés de l‘association, dont des membres de la communauté marocaine à l’étranger. Mercredi donc c’était au tour de Harhoura de faire la une au Tribunal de Témara quand Hicham El Menzhi et sa complice Imane El Ghazi sont passés à la trappe pour avoir abusé de la confiance de citoyens et escroqué une somme d’environ cinq milliards de nos centimes. Ils ont été condamnés respectivement et à quatre ans et 2 ans d’emprisonnement et 500 dhs d’amende chacun en plus de prendre à charge les frais de justice.

La complice, « trésorière et en charge du fiduciaire » de son état qui comparaissait libre, a été arrêtée après le prononcé du jugement au Tribunal de Témara. Ils devront ou devraient en outre, s’acquitter de la restitution des sommes arnaquées en plus de dommages et intérêts à une septantaine de plaignants sur les 130 victimes potentielles dont plusieurs compatriotes RME, une décision de justice qui confirmait celle au préalable du tribunal civil. Cependant pour ce qui est pactole à rétrocéder, ni Menzhi, ni El Ghazi ne sont en mesure de le rembourser, leurs comptes personnels et ceux des sociétés fictives créées ne dépassaient guère le demi-million de centimes de provision, selon des victimes.

Les millions de dirhams d’avances engagées dans le projet Bab Darna de Harhoura ont tout bonnement disparu dans la nature. Le projet (Dar El Aarrass) devait comprendre aussi bien des villas que des appartements haut standing (écologiques) et devait être lancé en 2015 mais rien ne s’est produit. Les deux complices vendaient sur plan pour la majorité des acheteurs des MRE. Le siège de l’association ou amicale a plusieurs fois changé d’adresse, a déménagé de quartiers ou de villes (Guich Al Oudaya, Témara Markaz, Harhoura, Riyad), avant de disparaître. Les acheteurs lassés et ne voyant rien venir ont fini par porter plainte pour le jugement que l’on sait de ce mercredi et qui pourrait encore s’inscrire dans le temps et l’espace tant la procédure peut-être revue et corrigée.

Dans ce genre d’affaires, qui ne manquent pas au demeurant, il est malheureux de constater qu’au sortir ce sont les victimes de plus en plus nombreuses qui trinquent. Elles y perdent souvent toutes leurs économies, quand ce ne sont pas celles d’un vie et aspirent bien avant la sentence physique à récupérer leur bien. Il serait plus juste de transférer ce genre de délits dans la catégorie des crimes graves pour dissuader les amateurs de ce genre d’escroqueries.

Ce qui fait rager Khalid Alami une victime de cette arnaque à grande échelle qui a été soulagée de quelque 620 000 dirhams. « Voler cinq milliard, en prendre pour quatre ans, n’en passer que deux ou trois ans de prison tout au plus et sortir plus riche qu’avant, c’est tentant et c’est d’ailleurs une tendance très à la mode depuis 2014/2015 et en ce moment même dans l’immobilier au Maroc », déplore-t-il.

Et le plaignant de se lamenter « dans d’autres pays, cette peine aurait été multipliée par le nombre de plaignants pour dissuader ceux qui seraient tentées de s’adonner à ce genre d’activités ».

« Malheureusement, poursuit-il, dans notre Législation, voler une poule ou cinq milliards est un même délit qui est passible d’une peine de 1 à 5 ans. A bien y voir c’est un bénéfice annuel net d’impôts 1,250 milliards. Qui dit mieux ? Cela en vaut la chandelle ».

Notre interlocuteur enrage de plus belle: « Mettre des panneaux de publicité immenses en plein boulevard voire même à la télé et vanter son arnaque alors qu’il n’a même le terrain pour construire et ce au vu et au su de tout le monde sans que personne n’en ai à redire c’est quoi ce cirque ? Où sont les autorités ? En 2020 le chef du gouvernement dégageait même sa responsabilité quant à cela ».

Khalid Alami se remémore avec amertume ses projets d’antan: « J’ai acheté au mois 12 de l’an 2014 en déboursant 620 000 dhs avec promesse de livraison de mon appartement en septembre 2019 aujourd’hui, le terrain pour construire est toujours en litige il n’y même pas 500 m2 d’achetés pour un énorme projet soi-disant écologique avec lequel il appâtait ses victimes qui sont au nombre de 130 ».