La FIFA envisage d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans

La fédération saoudienne de football a officiellement demandé à la FIFA d’envisager d’organiser des Coupes du monde masculines et féminines tous les deux ans, a annoncé mardi l’institution mondiale du football.

La proposition « demandant une étude de faisabilité à réaliser sur l’impact » de jouer les deux tournois tous les deux ans sera soumise à la réunion annuelle de la FIFA des 211 fédérations membres. Le congrès se tient vendredi sous forme de réunion à distance.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a toujours déclaré qu’une Coupe du monde féminine pourrait avoir lieu tous les deux ans. La prochaine édition en 2023 sera accueillie par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La proposition a été inscrite à l’ordre du jour du dernier sommet de l’instance dirigeante mondiale par la Fédération saoudienne de football, proche du président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’impact économique est lui aussi incertain: « Attention au risque de rendre le produit moins rare, donc moins prestigieux » que le Mondial actuel, explique à l’AFP Raffaele Poli, responsable de l’Observatoire du football CIES à Neuchâtel.

Par ailleurs et comme « on ne peut pas faire payer le consommateur à l’infini », une telle multiplication des rendez-vous internationaux rongerait les droits TV des championnats et des tournois continentaux, bousculant tout l’équilibre actuel », ajoute le chercheur.

La discussion d’une éventuelle «étude de faisabilité» d’une Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre concernera probablement les ligues et les clubs nationaux qui voient l’épuisement des joueurs dans un calendrier déjà chargé.

Une nouvelle qui intervient après que le chef du développement du football de la FIFA, Arsène Wenger, ait suggéré en mars que la Coupe du monde, le Championnat d’Europe et d’autres tournois internationaux aient lieu tous les deux ans.

Chaque Coupe du monde rapporte à la FIFA jusqu’à 6 milliards de dollars en accords de diffusion et commerciaux. Le tournoi de l’Euro 2016, qui comptait 51 matchs contre 64 en Coupe du monde à 32 équipes, a rapporté à l’UEFA environ 2,3 milliards de dollars.