La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse jeudi, plombée notamment par le repli des secteurs « Agroalimentaire/production », « Mines » et « Banques ».

Au terme de cette journée, l’indice principal de la place casablancaise, Masi, s’est replié de 1,26% à 12.049,56 points, et le MSI20 a abandonné 1,32% à 983,76 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé, pour sa part, de 1,29% à 9.803,12 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 1,36% à 11.164,56 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 1,09% à 10.328,95 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 1,74% à 912,19 points.

Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 24 représentés à la cote ont clôturé dans le rouge, contre 6 en hausse, tandis que ceux du « Transport », de la « Sylviculture et Papier » et des « Equipements électroniques et électriques » ont demeuré inchangé.

L’indice de « Agroalimentaire/production » a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,53%), sous l’effet de la mauvaise tenue de Cosumar (-3,46%) et Mutandis SCA (-0,32%).

Le secteur des « Mines » a abandonné 2,33%, affaibli par Managem (-3,01%), SMI (-2,38%), et Minière Touissit (-1,18%).

S’agissant des « Banques » (-1,74%), l’ensemble des valeurs ont affiché grise mine. Ainsi, CDM a chuté de 3,99%, Attijariwafa Bank a lâché 2,22%, Bank Of Africa a perdu 0,93%, BCP -0,75%, BMCI -0,09% et CIH -0,04%.

Parmi les baisses de la journée figurent également les secteurs « Bâtiments et Matériaux de construction » (-1,36%), « Electricité » (-0,68%), « Télécommunications » (-0,64%) et « Assurances » (-0,39%).

Du côté des gagnants, le secteur des « loisirs et Hôtels », représenté par Risma, s’est adjugé 3,99%, celui de « Chimie » a pris 2,06% et celui des « Boissons » a avancé de 1,87%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 148,68 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur BMCI (51,71 MDH), Attijariwafa Bank (11,92 MDH) et Sonasid (10,08 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 623,65 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Risma (+3,99%), S.M Monétique (+3,98%), Delattre Levivier Maroc (+2,33%), Société des boissons du Maroc (+2,27%) et SNEP (+2,17%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par CDM (-3,99%), Eqdom (-3,93%), Cosumar (-3,46%), Stokvis Nord Afrique (-3,12%) et Managem (-3,01%).