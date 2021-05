Microsoft : Internet Explorer disparaîtra en 2022

L’heure est aux adieux pour Internet Explorer. Longtemps considéré comme le navigateur web par excellence, Explorer s’est essoufflé ces dernières années, effacé par la concurrence, jusqu’à en disparaître.

Mercredi, Microsoft a annoncé son intention de retirer le navigateur Web de certaines versions de Windows 10 le 15 juin 2022. Passé ce délai, il ne prendra plus en charge Internet Explorer.

«L’avenir d’Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge», lit-on dans un article de blog de Microsoft publié mercredi.

Dans ce sens, Microsoft invite les utilisateurs à tourner désormais leur regard vers Microsoft Edge, le successeur d’Internet Explorer : « Non seulement Microsoft Edge est une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qu’Internet Explorer, mais il est également en mesure de répondre à un problème clé: la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciens et hérités. »

Microsoft Edge dispose d’un mode Internet Explorer qui permettra aux utilisateurs d’accéder de manière transparente aux sites Web et aux applications basés sur l’ancien navigateur, facilitant ainsi la transition.

« Avec Microsoft Edge capable d’assumer cette responsabilité et plus encore, l’application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge dès le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10 », a affirmé Microsoft. Ainsi, bien que le canal de maintenance à long terme de Windows 10 (LTSC) continuera à inclure Internet Explorer l’année prochaine, les versions grand public ne seront plus compatibles avec le navigateur.

Certaines versions continueront à bénéficier de la prise en charge d’Internet Explorer, comme Windows 8.1, selon une FAQ de Microsoft détaillant le changement.

L’année dernière, Microsoft a annoncé qu’il abandonnait la prise en charge d’Internet Explorer sur ses applications et services Microsoft 365. Ce changement entrera en vigueur le 17 août.

Internet Explorer était le navigateur incontournable sur les PC Windows depuis des années avant que des concurrents tels que Firefox de Mozilla et Chrome de Google ne siphonnent les utilisateurs.