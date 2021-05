Les réalisateurs belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fellah aux commandes du film Batgirl

Après avoir réalisé le troisième volet de la célèbre saga « Bad Boys », Adil El Arbi et Bilall El Fellah piloteront un nouveau projet d’envergure. Les réalisateurs belgo-marocains seront aux commandes du film Batgirl.

Warner Bros a fait appel au duo marocain Bilall Fellah et Adil El Arbi pour réaliser Batgirl. Selon The Hollywood Reporter , la productrice Kristin Burr , dont le blockbuster « Cruella » sortira bientôt en salles, se réjouit de cette collaboration.

« Avec Batgirl, nous voulons montrer aux téléspectateurs une nouvelle facette amusante de Gotham », déclare Burr. « Adil et Bilall dégagent une énergie joyeuse et contagieuse. Cela en fait les réalisateurs idéaux pour ce projet », a-t-elle ajouté.

Cette fois, DC Comics a créé le personnage « Batgirl » pour rendre Gotham City dangereux. C’est la fille du chef de Gotham, Barbra Gordon , qui assume l’alter ego de « Batgirl » dans le nouveau film. Ce personnage est apparu pour la dernière fois sur le grand écran en 1997, dans le film Batman & Robin .

El Arbi et Fallah travaillent actuellement sur un autre projet: le long métrage « Rebel », se déroulant à Molenbeek.

Le duo a relancé la franchise « Bad Boys »‘ avec le film de l’année dernière « Bad Boys for Life », qui mettait en vedette Will Smith et Martin Lawrence respectivement en tant que détectives Mike Lowery et Marcus Burnett.

Adil et Bilall se sont fait connaître avec le film «Black», qui traite de groupes urbains, sorti uniquement en vidéo à la demande en France en 2016. Ils ont reçu le Discovery Award à Toronto la même année. En 2017, ils ont été nommés parmi les 10 «réalisateurs à suivre» par le magazine américain «Variety».

Début 2018, ils ont réalisé «Paster», une histoire sur quatre amis, petits trafiquants de drogue qui rêvent de devenir les futurs sponsors du crime organisé. Mais tout se complique quand ils volent une grosse charge de cocaïne. Les deux amis réalisent également «Beverly Hills Cop 4», avec Eddie Murphy.