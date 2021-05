Allègement des mesures restrictives : L'annonce tant attendue n'aura pas lieu aujourd'hui

Les Marocains sont au bout de leur patience. Après les jours d’Aid El Fitr, soit une semaine jour par jour, le gouvernement n’a toujours pas fait d’annonce concernant l’allègement (ou pas!) des mesures de restrictions anti-covid.

Selon plusieurs sources sûres de Hespress Fr, le comité scientifique et technique anti-covid s’est réuni lundi 17 mai pour justement livrer ses recommandations au ministère de la Santé afin de les présenter ce jeudi 20 mai au Conseil du gouvernement. Des recommandations qui devaient être plutôt positives et permettre aux Marocains de retrouver un brun de liberté, vu que la situation épidémiologique au Royaume semble stable.

Mais finalement, le Conseil du gouvernement, qui a bien discuté de la situation épidémiologique et de la campagne de vaccination, a fait abstraction sur la question de l’allègement des mesures restrictives, ou même l’instauration de nouvelles mesures, nous affirme une source proche du dossier. Jusqu’à quand ce silence ? On l’ignore.

En tout cas, les professionnels du secteur du tourisme, de la restauration et cafés sont au bout du Burn out. Alors qu’on leur avait promis une ouverture des locaux jusqu’à 23h, à partir du lundi 17 mai, le gouvernement a opté pour la politique de l’autruche laissant place aux rumeurs, et surtout à la montée de la colère des professionnels, mais aussi des citoyens.

Ces derniers d’ailleurs, ne savent plus comment s’organiser pour leurs vacances d’été, vu l’imprévisibilité de notre gouvernement.

En attendant la « fameuse » annonce, il faudra encore une fois rentrer chez soi ce soir avant 20h …

A noter que le dernier bulletin épidémiologique en date de mercredi 19 mai, le ministère de la santé a fait état de 338 nouveaux cas confirmés de coronavirus, pour un total national depuis le début de l’épidémie de 515.758 contaminations avérées. Un total de 7.029.682 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, dont 4.673.903 totalement (1è et 2è doses).