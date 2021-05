Le Groupe d'action national pour la Palestine rejette toute normalisation avec Israël

Suite aux dernières attaques israéliennes contre la Palestine ayant donné suite à plusieurs décès, le Groupe d’action national pour la Palestine s’est réuni ce jeudi 20 mai à Rabat appelant l’État marocain à mettre fin à la normalisation avec Israël.

Le groupe d’action pour la Palestine a donc mis en place une pétition où il demande la rupture de toutes les formes de relation avec l’état sioniste. Parmi les signataires de cette pétition, on retrouve les gauchistes comme les islamistes à l’image d’Ahmed Raissouni, président de l’Union internationale des oulémas musulmans ou encore Nabila Mounib, la secrétaire générale de la Fédération de la gauche islamique et Mustapha Chennaoui, Parlementaire de la FGD. Cela montre clairement que la cause du peuple palestinien trouve écho et soutien chez tous les courants au Royaume.

Ainsi, le groupe d’action pour la Palestine a rappelé « les positions des autorités marocaines et les réactions quant aux développements de la guerre en Palestine occupée et le massacre sioniste à Gaza« , notant ainsi ce qu’il a appelé « l’état de confusion du Maroc qui a tardé à réagir à la situation et à prendre une position ferme contre cette agression et annuler l’accord de normalisation avec Israël« .

D’ailleurs, le groupe indique que la marche nationale populaire qu’il avait l’intention d’organiser à Rabat le dimanche 23 mai a été interdite, mercredi 19 mai, par les autorités en raison de la pandémie du coronavirus.

Il affirme, toutefois, refuser « cette logique d’autoritarisme dans l’interdiction et la suppression du droit du peuple marocain à exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien à travers des manifestations … et exprimer son refus de toutes les formes de normalisation ».

L’interdiction de la marche du dimanche 23 mai a été considérée par le groupe d’action pour la Palestine comme étant « un recul et une grande bévue des autorités publiques marocaines, qui ont raté l’occasion de restaurer le peu qui reste de la dignité nationale, qui a été bafouée en signant l’accord de normalisation avec Israël au nom de la cause nationale ».

Pour conclure, le groupe d’action pour la Palestine a indiqué avoir lancé la pétition appelant à mettre fin à la normalisation avec Israël, à fermer le bureau de liaison avec l’état sioniste dans notre pays et à suspendre toutes les formes de collaboration avec l’état hébreu.

Jusqu’à présent, plus de 200 personnes ont signé la pétition dont des militants de droits de l’homme, des journalistes, historiens, universitaires, politiciens, syndicalistes et autres.

Pour rappel, les autorités locales de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra ont réitéré, mercredi, la mesure d’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Par voie de communiqué, la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra a indiqué que suite à des publications circulant récemment sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de protestation, dimanche 23 mai 2021 à 10H00, au départ de la place Bab El Had à Rabat, et partant du souci du respect des mesures visant à protéger la santé des citoyennes et des citoyens et à assurer leur sécurité et compte tenu des impacts négatifs des rassemblements sur la voie publique sur la situation épidémiologique, les autorités locales de la wilaya annoncent l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Les autorités de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, ont également réaffirmé leur ferme détermination quant à la mise en œuvre de la décision d’interdiction et de lutte, avec fermeté et responsabilité, contre tous les comportements qui pourraient résulter d’actes contrevenant à cette décision, appelant au respect des mesures énoncées en consécration des résultats positifs réalisés par le Royaume pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus.