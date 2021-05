Revue de presse quotidienne de vendredi 21 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 21 mai 2021

L’Opinion

• Espaces verts : Rabat bientôt vidéo-protégée. Forêt périurbaine emblématique de la capitale, la Ceinture Verte a récemment fait l’objet d’un appel d’offres de la Société Rabat Région Aménagements pour la réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’un dispositif de vidéo-protection. Après arrivée à échéance de l’appel d’offres le 11 mai dernier, ce marché, doté d’une enveloppe budgétaire de 360.000 dirhams, sera adjugé 75 jours après l’ouverture des plis. L’étude qui sera réalisée devra porter sur les aspects techniques relatifs à l’installation de caméras de surveillance pour la protection des biens et des personnes et pour la prévention des incendies de forêts. • Province de Midelt : extension et construction de deux centres d’hémodialyse. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a procédé au lancement du projet d’extension d’un centre d’hémodialyse dans la ville de Midelt et s’est enquis, dans la commune d’Er-Rich, du projet de construction d’un centre similaire. Le projet d’extension de ce centre d’hémodialyse, dont la capacité d’accueil sera portée à 24 personnes au lieu de 10 actuellement, est financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), grâce à une enveloppe de 3.390.000 Dirhams.

Le Matin

• Rabat n’accepte pas les tentatives de Madrid d’occulter la véritable origine de la crise. L’Espagne a tenté ces derniers jours de détourner l’attention de l’opinion publique et s’est engagée dans des manœuvres visant à occulter la véritable origine de la crise maroco-espagnole, qui réside dans le fait que Madrid a préféré manigancer avec les adversaires du Maroc par rapport à une question fondamentale pour le Royaume et les Marocains, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Les manœuvres espagnoles visent à faire des responsables de cette crise des victimes, a précisé le ministre, rappelant que s’il y a crise entre le Maroc et l’Espagne, c’est parce que Madrid a jugé, de manière souveraine, de manœuvrer avec les ennemis du Royaume et d’accueillir sur son territoire quelqu’un qui « fait la guerre au quotidien au Maroc ».

• Migration: Un député européen appelle l’UE à renforcer son partenariat « unique » et « stratégique » avec le Maroc. Le député européen Ilhan Kyuchyuk a appelé l’Union européenne (UE) à renforcer son partenariat « unique » et « stratégique » avec le Maroc dans les domaines de la migration et de la sécurité. « L’Europe devrait renforcer le partenariat unique et stratégique avec le Maroc dans les domaines de la sécurité et de la migration en Méditerranée », a écrit l’eurodéputé bulgare sur Twitter. Le Maroc, rappelle-t-on, a été érigé en modèle ces dernières années dans le domaine migratoire grâce à ses efforts soutenus en matière de lutte contre l’immigration clandestine et contre les réseaux de trafic des migrants. Le Royaume a été également parmi les premiers pays du Sud de la Méditerranée à avoir adopté une politique solidaire et humaniste pour l’accueil et l’intégration des migrants dans le cadre de la nouvelle politique migratoire lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2013.

L’Economiste

• L’Etat relance l’arbitrage et la médiation. L’exécutif appelle à la Paix des braves entre administrations, établissements publics et collectivités territoriales qui s’affrontent devant la justice ou qui risqueraient de le faire. Datée du 19 mai 2021, la circulaire n°10/2021 du Chef du gouvernement trace la voie pour la conciliation, la médiation et l’arbitrage. L’Agent judiciaire du Royaume (AJR) a été désigné pour appliquer cette «procédure spéciale». La mission de Mohamed Kasri se limite à la conciliation et la médiation entre belligérants. Pas question d’un arbitrage qui relève plutôt du Chef du gouvernement. Les collectivités territoriales (régions, provinces, préfectures et communes) en conflit avec un démembrement de l’Etat ont le choix de recourir ou pas à un arbitrage. Dans ce cas de figure, l’Agent judiciaire du Royaume et l’Agent judiciaire des collectivités territoriales arbitrent. Le chef du gouvernement est informé s’il y a accord pour un recours à l’arbitrage.

• Travailleurs sociaux : la réforme relancée. Présenté il y a quelques semaines, le projet de loi portant réforme du cadre juridique régissant les activités des travailleurs sociaux a été relancé au niveau de la Commission des secteurs à la Chambre des représentants. L’examen de ce texte, qui ambitionne de professionnaliser ces activités afin d’accompagner le chantier de généralisation de la protection sociale, sera poursuivi le 26 mai prochain.

Libération

• JICA/FEC: un accord de prêt de 165 M$ pour le développement territorial. L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Fonds d’équipement communal (FEC) ont signé, récemment, un accord de prêt portant sur un montant de 165 millions de dollars (M$) afin de renforcer les capacités de la Banque pour le financement des projets de développement territorial. Cet important accord s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique du FEC visant à diversifier ses sources de financement à l’échelle internationale, en particulier, auprès des bailleurs de fonds internationaux et ce, dans un contexte particulier marqué par la mise en œuvre de la régionalisation avancée et l’intensification des projets d’investissement des collectivités territoriales et de facto, l’accroissement significatif de la volumétrie des prêts adressés à l’Institution, indique un communiqué conjoint des deux parties.

• Programme « Nawat »: Accompagnement de 900 bénéficiaires en un mois. Le programme « Nawat », déployé par l’Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME), a permis, depuis son lancement en avril dernier, d’accompagner 900 bénéficiaires, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur général (DG) de Maroc PME, Brahim Arjdal. Il s’agit de 600 très petites entreprises (TPE) et 300 auto-entrepreneurs et porteurs de projets, a précisé Arjdal, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du bilan de la nouvelle génération de programmes d’appui, portés par Maroc PME. Ce programme accompagne les TPE, auto-entrepreneurs et porteurs de projets pour réussir le montage de leurs projets, avoir accès au financement et assurer, par conséquent, la pérennité et le développement de leurs activités, a souligné Arjdal.

Al Bayane

• L’Eswatini réitère son soutien « indéfectible » à l’intégrité territoriale du Maroc. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Thulisile Dladla, a réitéré le soutien « constant et indéfectible » de son pays à l’égard de l’intégrité territoriale du Maroc. Au cours d’un entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre eswatinienne a loué les efforts déployés par le Maroc pour une solution politique à ce différend régional. Pour sa part, Bourita a tenu à saluer les initiatives audacieuses de Sa Majesté le Roi Mswati III pour donner un nouvel élan au développement socio-économique de son pays, et a loué les efforts entrepris pour promouvoir l’émergence du Royaume d’Eswatini en tant qu’acteur clé en Afrique australe.

• Diversité culturelle: le Maroc donne l’exemple. Dans un monde où les conflits ne cessent de s’exacerber, les chances de paix s’affaiblissent et les tambours de guerre battent dans plusieurs régions, le respect de la diversité culturelle et la promotion de la coexistence entre les différents peuples et cultures sont le point d’entrée clé à la paix, et c’est dans ce domaine que le Maroc donne l’exemple. Si les trois quarts des conflits majeurs dans le monde ont, selon les Nations-Unies, une dimensions cultuelle, la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement (21 mai) est l’occasion de réaffirmer que la foi des peuples en leur destin commun et le respect de leurs différences constitue, en effet, un moteur de développement, non seulement en termes de croissances économique, mais aussi un moyen de mener une vie intellectuelle, émotionnelle, morale et spirituelle plus homogène.

Al Massae

• Immobilier: Hausse de l’IPAI de 1,8% au T1-2021. L’indice des prix des actifs immobiliers s’est apprécié, en glissement annuel, de 1,8% au 1er trimestre de 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Cette augmentation s’explique par une progression de 1,2% pour les actifs résidentiels et de 2,9% pour les terrains et les biens à usage professionnel, précisent BAM et ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au T1-2021. S’agissant du nombre de transactions, il a affiché une hausse de 52% par rapport au 1er trimestre, avec des augmentations de 42,4% pour le résidentiel, de 76,1% pour les terrains et de 73,5% pour les biens à usage professionnel, fait savoir la note. Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel se sont appréciés de 1,2%, en liaison avec les hausses des prix de 0,9% pour les appartements, de 1,8% pour les maisons et de 4,6% pour les villas. Concernant les ventes, elles ont progressé de 42,4%, avec des augmentations de 42,3% pour les appartements, de 38,3% pour les maisons et de 59,9% pour les villas.

Al Alam

• Fès-Meknès : La Finlande explore les opportunités de partenariat. L’ambassadeur de la Finlande au Maroc, Pekka Hyvönen, a effectué du 18 au 20 mai une visite dans la région Fès-Meknès, en vue d’y explorer les potentialités économiques et commerciales et découvrir les opportunités de partenariat et de collaboration entre les deux pays. La visite de Pekka Hyvönen, accompagné des conseillers commerciaux de l’Ambassade et de l’agence gouvernementale ‘’Business Finland’’, a confirmé l’intérêt de la Finlande à coopérer avec le Maroc et a représenté une »occasion unique d’explorer le dynamisme très prometteur » de la région Fès-Meknès, indique un communiqué de l’Ambassade.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• La FMT appelle à la mise en place d’un protocole sanitaire pour reprendre l’activité. Le Bureau exécutif de la la Fédération Marocaine des Traiteurs (FMT) a appelé à la mise en place d’un protocole sanitaire permettant la reprises de l’activité du secteur. Lors de sa réunion périodique mensuelle, tenue sous la présidence de Mohamed Rahal Essoulami, le Bureau exécutif de la FMT a été unanime à souligner la nécessité d’éclairer la vision en fixant une date de reprise des activités du secteur, indique un communiqué de la Fédération. Il s’agit aussi d’interagir avec la demande de la Fédération relative à l’exonération et la remise fiscales (la taxe professionnelle et de services communaux), ajoute la même source. La FMT, qui a salué le prolongement, par le Comité de veille économique (CVE), du soutien au personnel ayant perdu son emploi à cause de la pandémie, a appelé le gouvernement à accélérer l’application de ces mesures pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021.

Bayane Al Yaoum

• Question migratoire : la stratégie marocaine, un modèle régional à la fois responsable et solidaire. « La Stratégie nationale d’immigration et d’asile » au Maroc est érigée en un modèle régional de gestion de la question migratoire à la fois responsable et solidaire, a affirmé l’ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane. « Le modèle marocain en matière de politique migratoire qui repose sur trois piliers : la solidarité, la responsabilité et la coopération internationale, s’érige en modèle régional de gestion de la problématique migratoire à la fois responsable et solidaire », a affirmé Farhane qui s’exprimait à l’occasion de la 30ème Session de la Commission des Nations Unies pour la Prévention du crime et la Justice Pénale (CCPCJ). La Stratégie nationale d’immigration et d’asile a favorisé, a-t-il dit, « la réalisation d’un vaste programme de régularisation et d’intégration des migrants et des réfugiés au sein de la société marocaine, en mettant en place des programmes sociaux permettant à ces migrants de s’intégrer socialement et de bénéficier des services de l’éducation, de la santé, du logement et de la formation professionnelle».

Rissalat Al Oumma

• Salé: un policier contraint d’utiliser son arme pour interpeller un multirécidiviste dangereux. Un brigadier de police exerçant à la sûreté provinciale de Salé a été contraint, jeudi tôt le matin, de faire usage de son arme de service pour interpeller un multirécidiviste, qui était dans un état de forte impulsivité et a sérieusement menacé la sécurité des citoyens et des éléments de la police à l’aide d’un chien de race féroce. Les éléments de l’unité mobile de la police de secours de Salé étaient intervenus, suite à un avis reçu via le numéro téléphonique 19, pour appréhender le mis en cause qui semait le chaos et menaçait la sécurité des citoyens sur la voie publique au quartier « Al Inbiaat » à l’aide de l’arme blanche, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect a opposé une résistance farouche aux éléments de la police et a incité son chien à l’attaque, causant des blessures à un agent de police qui a été obligé de tirer une balle de son arme de service blessant ainsi l’animal, a précisé la même source.

Al Ahdath Al Maghribya

• L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui primé au Japon. L’inventeur marocain Majid El Bouazzaoui, président d’OFEED, vient d’être distingué par le prix « Future Award » lors de la 34ème édition du World Genius Convention (WGC) au Japon, organisée par l’Institut International d’Invention et d’Innovation (IIII). L’invention primée lors de cet événement, marqué par la « participation de 13 pays les plus innovants au monde », concerne un nouveau concept de « voiture électrique sans batteries », a indiqué mercredi un communiqué de l’acteur de l’écosystème de l’innovation au Maroc OFEED. Les batteries constituent la partie la plus chère des voitures électriques (coûtent entre 5.000 et 15.000 dollars), doivent être rechargées en permanence et polluent l’environnement, a ajouté la même source.

Assahraa Al Maghribiya

• AG de l’ONU: M. Bourita réaffirme l’engagement constant de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne. Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a rappelé, lors d’une réunion de l’Assemblée générale de l’ONU, l’engagement constant de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne et pour la paix et la stabilité au Proche-Orient. SM le Roi s’oppose fermement à toute tentative visant à changer le statut juridique et historique d’Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa, à porter atteinte à la quiétude des populations des lieux saints, ou à l’éviction illégale des habitants du quartier Cheikh Jarrah, a affirmé M. Bourita dans son discours adressé à cette réunion d’urgence de l’Assemblée générale de l’ONU sur la question palestinienne. Bourita a indiqué que SM le Roi Mohammed VI a, en outre, toujours insisté sur l’impératif de s’abstenir de tout acte susceptible de précipiter la région vers davantage de tensions, étant donné que la persistance des mesures unilatérales et des actes contraires à la légalité et au droit international, ne font que creuser le fossé entre les deux parties et hypothéquer les chances de paix dans la région.