Rugby: L'Australie candidate à l'organisation du Mondial-2027

L’Australie, championne du monde de Rugby en 1991 et 1999, a officiellement annoncé, ce jeudi, sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2027.

Malheureuse finaliste de l’édition 2003 qu’elle avait également organisée, l’Australie voit en cette compétition, « l’événement d’une génération » qui « générera des milliards de dollars et permettra aux Wallabies de renouer avec leur gloire passée ».

Pour Hamish McLennan, président de Rugby Australia, la Fédération australienne, cité dans un communiqué, « c’est un grand jour pour tous les Australiens car nous levons officiellement la main pour nous porter candidats à l’organisation du troisième plus grand événement sportif au monde ».

La Fédération indique en outre qu »‘accueillir la Coupe du monde 2027 est une opportunité rare qui générera des retombées économiques importantes pour notre pays, soit quelque 2,5 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) et attirera 200.000 visiteurs dans le pays et plus de deux millions de spectateurs dans les stades ».

McLennan a en ce sens évoqué « une décennie vert et or », au cours de laquelle l’Australie organisera plusieurs grands événements sportifs: La ville de Brisbane est la candidate préférée du CIO pour l’organisation des Jeux olympiques de 2032. L’Australie accueillera l’année prochaine la Coupe du monde de cricket Twenty20 et la Coupe du monde de basket féminin et, en 2023, la Coupe du monde de football féminin.

A noter que les pays organisateurs des éditions 2027 et 2031 seront désignés en mai 2022, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée à janvier 2022.