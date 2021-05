Maroc-Rwanda: Une économie grandissante aux opportunités multiples

En partenariat avec le cabinet Harvard Consulting, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a organisé un webinaire intitulé « Doing Business with Rwanda ». Une rencontre animée par Adelin Kajangwe, spécialiste en développement industriel au sein du Rwanda Development Board (RDB), qui a dévoilé des chiffres relatifs au climat des affaires du pays, en présence de Uwera Assampta, conseillère chargée des affaires économiques au sein de l’ambassade du Rwanda à Rabat.

Cité dans le communiqué de l’ASMEX à l’issue de cette rencontre, Adelin Kajangwe a déclaré lors de son intervention qu’il « est temps de profiter des excellentes relations bilatérales entre le Rwanda et le Maroc en les traduisant en bon climat des affaires liant nos différents secteurs. Tous les secteurs d’activité sont ouverts aux Marocains afin de saisir cette opportunité et surpasser les difficultés engendrées par la crise Covid-19 ».

Le spécialiste en développement industriel au sein du Rwanda Development Board (RDB) a ainsi mis l’accent sur les avantages concurrentiels du Rwanda, qui reste un marché en pleine expansion. Avec 12,4 millions d’habitants, le Rwanda se positionne comme l’un des pays africains les plus prometteurs au niveau du climat des affaires. Le pays figure comme étant le premier pays africain dans le classement Doing Business en se classant à la 38e place au classement général (2020).

De même pour le classement de la bonne gouvernance où le Rwanda se place en tête des pays africains (53e au classement mondial), selon l’Indice Chandler Good Government (CGGI) dont l’objectif est de dresser un classement des meilleurs 100 pays en termes de bonne gouvernance avance l’ASMEX dans son communiqué.

En affichant un taux de croissance moyen de plus de 8% lors des deux dernières décennies, le pays compte se positionner, selon la même source, comme un hub de l’Afrique de l’Est grâce notamment à sa position géographique qui permet d’atteindre des marchés plus grands, comme celui de la République démocratique du Congo.

D’après Adelin Kajangwe cité par l’ASMEX, le climat est propice au développement des affaires des investisseurs marocains qui œuvrent dans des secteurs tels que le textile et l’agro-alimentaire, mais aussi au BTP, aux matériaux de construction et de la télécommunication, et ce, dans le but d’accélérer le développement économique du Rwanda, en favorisant le secteur privé.

Dans ce sens, l’association des exportateurs du Maroc avance que le Rwanda compte encourager les investisseurs marocains à investir et contribuer à la croissance d’une économie prometteuse, et d’une population jeune (70% de la population a moins de 30 ans), instruite et dont le taux d’alphabétisation dépasse les 86% et un PIB par habitant de 826 dollars.

Mais pas que ! Le pays, qui se hisse au sommet de plusieurs classements, a pu défier la crise sanitaire qui a chamboulé le monde entier. En effet, l’ASMEX n’a pas manqué de souligner que le développement de la nation du Rwanda se poursuit malgré la crise sanitaire, et présente la meilleure amélioration des indicateurs de développement humain au monde.

La numérisation joue également un rôle important dans le développement du Rwanda, poursuit la même source, puisque plusieurs démarches peuvent se faire en ligne, comme l’enregistrement des entreprises, en plus des déclarations et autres paiements des taxes.

Pour conclure, l’ASMEX avance que le Rwanda est un grand importateur de plusieurs produits et que les droits de douane sont plus ou moins faibles par rapport à d’autres pays du continent. 25% pour les produits finis, 10% pour les produits semi-finis alors que l’importation des matières premières et des machines n’est soumise à aucun droit de douane.