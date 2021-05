Salé: Un policier sort son arme de service pour appréhender un multirécidiviste menaçant

Un brigadier de police relevant des services de la sûreté provinciale de Salé, a dû user de son arme de service, tôt ce jeudi, pour appréhender un multirécidiviste, dans un état de forte impulsivité, qui menaçait sérieusement la sécurité des citoyens et des éléments de la police à l’aide d’un chien de race féroce.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les éléments de l’unité mobile de la police de secours de Salé étaient intervenus, suite à un avis reçu via le numéro téléphonique 19, pour appréhender le mis en cause qui semait le chaos et menaçait la sécurité des citoyens sur la voie publique au quartier « Al Inbiaat » à l’aide de l’arme blanche.

La DGSN souligne encore que le suspect a opposé une résistance farouche aux éléments de la police et a incité son chien à l’attaque, causant des blessures à un agent de police qui a été obligé de tirer une balle de son arme de service blessant ainsi l’animal.

Et de préciser que cet usage forcé de l’arme de service a permis d’interpeller le suspect âgé de 28 ans et de neutraliser le danger, a ajouté la DGSN.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.