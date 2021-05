L’OFPPT et l’UM6P lancent le programme d’innovation entrepreneuriale (P.I.E)

Dans le cadre de la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des Cités des métiers et des compétences dans chaque région du Royaume, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) s’associe avec l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et lancent « Le Programme d’Innovation Entrepreneuriale (P.I.E) ».

Dans un communiqué conjoint, les deux établissements ont expliqué que ce programme éducatif innovant, vise à mettre en avant une nouvelle approche de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Ce programme sera lancé, dans un premier temps, dans des régions pilotes (Souss Massa, l’Oriental et Laâyoune-Sakia El Hamra) en 2021-2022 pour ensuite être élargi à toutes les régions précisent-ils.

Dans les détails, l’OFPPT et l’UM6P indique que le programme d’innovation entrepreneuriale (PIE) est un ensemble de modules, s’étalant sur 2 ans, livrés par les formateurs OFPPT permettant aux stagiaires de suivre des formations et ateliers (en présentiel et virtuel), de faire des rencontres avec des entrepreneurs et experts et de vivre des expériences d’immersion, favorisant ainsi l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, et ce à travers 03 étapes essentielles. Il y a la sensibilisation et acculturation, l’approfondissement des fondamentaux et outils ainsi que le studio d’immersion et d’expérimentation.

« Le PIE est un programme qui vise à renforcer les aptitudes des élèves stagiaires à entreprendre. Il met l’accent sur le Mindset Entrepreneur (perception des opportunités, prise de risques, explorer de nouvelles idées, etc.). Basé sur l’apprentissage par expérimentation, lors de son parcours, l’élève stagiaire sera amené à élaborer un plan d’affaires, gérer son projet, rechercher des clients, développer de nouveaux produits, faire du marketing stratégique, etc. Les élèves stagiaires peuvent choisir de se concentrer sur un secteur ou une technologie particulière », a souligné Lamya Housni, Directrice du P.I.E, Innovation and Creativity Expert, citée dans le communiqué.

Ainsi, les deux établissements insiste sur le fait que ce programme vise principalement à contribuer à sensibiliser les stagiaires de l’importance de l’entreprenariat, en tant que compétence essentielle pour les jeunes, à les faire prendre conscience qu’ils sont acteurs de leur propre avenir et que de multiples opportunités s’offrent à eux. Plus largement, le P.I.E vise également à freiner les fausses croyances et stéréotypes circulant sur l’entrepreneuriat soulèvent-ils.

L’OFPPT s’appuie sur l’expertise de l’UM6P et visent à développer, à travers le P.I.E, de nouvelles approches innovantes d’apprentissages permettant aux apprenants de vivre une réelle expérience du Learning By Doing, leur facilitant ainsi une ouverture personnelle et professionnelle valorisante, explique la même source notant que ceci s’inscrit dans la continuité des programmes structurants pour le développement de la formation professionnelle.

Enfin, l’OFPPT et l’UM6P indiquent qu’un appel à participation a été lancé pour inciter les enseignants de l’OFPPT à s’inscrire dans des formations sur l’entrepreneuriat afin de cumuler le savoir faire nécessaire pour assurer, à leur tour, des ateliers et cours dans le cadre du PIE. A l’issue de ces formations, un certificat sera délivré à tous les formateurs OFPPT.