Une recherche finlandaise développe un test de coronavirus en 10 minutes

Une équipe de recherche a mis au point une technique de détection basée sur l’antigène qui peut analyser jusqu’à 500 échantillons par heure, a affirmé mercredi l’Université d’Helsinki.

Les résultats arrivent environ 10 minutes plus tard et la formation de tout complexe démontre, avec un degré élevé de certitude, une infection ou non causée par le SRAS-CoV-2 chez le sujet de test, explique l’Université dans un communiqué.

Citant une étude récemment achevée, le communiqué indique que le test rapide a permis de diagnostiquer une infection virale presque aussi précisément que les tests PCR, connus pour leur sensibilité.

Le nouveau format de test rapide peut également être utilisé pour diagnostiquer rapidement d’autres infections respiratoires.

Les chercheurs ont développé un nouveau principe de test rapide pour la détection d’antigènes viraux, en l’appliquant au diagnostic des infections par le SRAS-CoV-2.

Le test est basé sur un phénomène connu sous le nom de transfert d’énergie de résonance de Förster résolu dans le temps (TR-FRET), où l’énergie se déplace entre deux molécules sensibles à la lumière lorsqu’elles sont suffisamment proches l’une de l’autre.

TR-FRET permet de mesurer les particules virales ou les propres protéines de l’organisme en utilisant ce que l’on appelle des tests de type « mix and read » sur des échantillons biologiques complexes, tels que le sérum ou même le sang.

Selon la fonction du test, un écouvillon nasopharyngé prélevé sur le sujet de test est mélangé dans une solution qui contient des anticorps qui reconnaissent la nucléoprotéine ou la protéine de pointe du SRAS-CoV-2.

Les anticorps marqués avec des marqueurs fluorescents se lient aux particules de SARS-CoV-2, formant des assemblages moléculaires, ou des complexes, dont l’existence peut être confirmée/détectée en utilisant un test TR-FRET.

« Nous avons démontré dans notre étude qu’une technique basée sur le phénomène TR-FRET peut être utilisée pour diagnostiquer les infections au SRAS-CoV-2 dans des échantillons cliniques », a déclaré Jussi Hepojoki, docteur en virologie et chercheur à l’Université d’Helsinki.