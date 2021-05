Le CESE dans la dynamique d'un renforcement et d'un élargissement de la classe moyenne

Le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et la Chambre des Conseillers ont organisé, le 19 mai 2021, une journée d’étude en vue de présenter l’étude du CESE sur la Classe moyenne au Maroc. Cette étude, réalisée suite à une saisine du Président de la Chambre des Conseillers, est intitulée « élargissement de la classe moyenne, locomotive du développement durable et de la stabilité sociale ».

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Ahmed Réda Chami, Président du CESE, a mis en exergue le rôle essentiel de la classe moyenne au sein de la société. Grâce à sa capacité d’épargne, l’existence d’une classe moyenne représente un puissant levier de financement de l’investissement. Elle constitue en outre un facteur de stabilité politique car elle est généralement le reflet d’une plus grande cohésion sociale, d’inégalités moins marquées et d’un ascenseur social en marche.

Hakim Benchamach, Président de la Chambre des Conseillers, a indiqué que le sujet de la classe moyenne constitue un enjeu de société aux multiples problématiques et dimensions. Et d’ajouter que la prise de conscience du rôle de la classe moyenne devrait être traduite par une véritable politique publique qui la place au cœur du nouveau modèle de développement.

Lahcen Oulhaj, Membre du CESE et Président de la commission ad hoc chargée de l’élaboration de l’étude, a présenté les conclusions de cette étude. Il a, dans ce sens, détaillé les contraintes qui rendent difficile la détermination de la classe moyenne. Celles-ci ont trait notamment à : l’approche purement statistique présidant à la définition de la classe moyenne, basée sur le revenu ou le niveau de consommation ; la faiblesse du dispositif de suivi des salaires dans le secteur privé ; l’étendue du secteur informel et le manque de statistiques le concernant ; et enfin, l’absence d’un dispositif statistique sur les revenus non-salariaux.

Adopté à la majorité lors de la 119e session ordinaire du CESE, le rapport du CESE, vise à apporter des éléments de réponses à deux questions formulées dans la saisine à savoir, la notion ou le concept de classe moyenne et les voies et moyens de la préserver et de l’élargir. Huit voies majeures ont été identifiées par l’étude afin d’élargir la classe moyenne au Maroc, mais également la consolider pour faire face aux éventuels chocs exogènes qui pourraient entrainer un déclassement social. Il s’agit de : -politiques budgétaires et fiscales pleinement redistributives ; -l’éradication de la pauvreté et l’assistance aux populations les plus modestes et vulnérables ; -l’autonomisation économique pour réduire la pauvreté chez les femmes dans les zones urbaines et rurales, ainsi qu’un accès plus grand des femmes au marché du travail ; – l’amélioration de la qualité des services sociaux ; – le renforcement des compétences du capital humain ; -l’organisation et le développement des corps des métiers de la fonction publique ; – l’émergence d’une classe moyenne rurale ; – le développement d’une infrastructure digitale inclusive.

Quant aux recommandations le CSE en propose plusieurs comme enrichir et moderniser le dispositif statistique national en améliorant le suivi des salaires dans le secteur privé et celui des revenus non-salariaux au Maroc, en développant des indicateurs sur le pouvoir d’achat, les conditions de vie et le patrimoine des différentes couches sociales, dans différentes régions du Maroc et dans différents milieux de résidence. Ou encore Renforcer le pouvoir d’achat de la classe moyenne par l’introduction d’une fiscalité des ménages, plus favorable, prenant en compte les personnes à charges et consolidée par des allocations familiales plus en phase avec la réalité socio-économique des familles, dont celle liée au financement de l’éducation des enfants. Le CESE propose en outre de et mettre les femmes au centre des efforts de lutte contre la pauvreté et rompre avec les politiques et programmes souvent basés sur les notions de ménage et de l’homme chef de famille. Asseoir la régulation du système de soins, sur l’établissement d’une carte sanitaire globale fiable (nationale et régionale), intégrant les secteurs public et privé.

Le rôle de l'État est, à cet égard, primordial en vue de garantir une cohérence d'ensemble à ce système et d'assurer un suivi rigoureux pour une offre de soins territorialement homogène (qualité et proximité). Cinquièmement, renforcer la formation qualifiante tout au long de la vie et mettre en place la reconnaissance des acquis de l'expérience et les passerelles correspondantes dans les systèmes éducatifs nationaux et de promouvoir et diversifier les activités économiques en milieu rural, hors agriculture. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une véritable classe moyenne au sein des 50% de la population rurale dont les activités ne sont pas liées à l'agriculture. Le CESE recommande en outre de considérer les nouvelles technologies comme une connaissance essentielle, les implémenter dans les curricula scolaire et universitaire et développer des filières digitalisées en combinant les parcours classiques avec les connaissances digitales dans les différentes disciplines : droit, économie, sciences humaines et sociales, ingénierie, marketing, comptabilité, etc.