Sebta occupée : Quand l’UE retrouve ses réflexes impérialistes

Mohammed Benhammou, expert international sur les questions de sécurité, et président, marocain des études stratégiques et de la Fédération africaine des études stratégiques a gazouillé sur son compte twitter, ceci en fin d’après-midi ce mercredi, « Le sentiment illusoire de l’aisance par laquelle Ylva Johanson et Margaritis Schinas ont exprimé la solidarité de l’UE avec l’Espagne sur Sebta, retentit comme une position qui a tout, des procédés de l’agression et de l’intimidation. Le Maroc n’est ni vassal, ni gendarme ».

Une point de vue joliment dit et complété tout de suite après par cette autre phrase du consultant en relations internationales, géopolitique et communication d’influence, Fondateur de Global Impact Intelligence et éditorialiste politique Abdellah EL Hattach « La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le Quai d’Orsay ont exprimé le même soutien à l’Espagne ».

Tout cela, pour dire que l’UE a gardé ses réflexes d’impérialisme car comme dirait l’autre, le mot colonisateur parait un peu faible pour la circonstance. Depuis l’invasion massive d’immigrants que l’on sait sur Sebta en début de semaine, et l’Espagne et l’UE ne cessent de nous ressasser que Sebta et Melilla sont des frontières européennes. Sebta et Melilla selon tout vraisemblance et le savoir géographique que nous ont enseigné justement les colons, il y a plus de six décennies de cela sont sur terre africaine. Et ce ne sont pas les portes d’entrées vers l’Europe qui elle, est située au-delà de la Méditerranée. La première porte d’entrée dans le vieux continent ou du moins la plus proche (14 km) est Gibraltar ou « Jabal Tarik » ou littéralement la montagne à Tarik, un prénom qui n’a rien d’hispano. Et Viva Espana ! c’est le même cas de figure que Sebta et Melilla.

Et coucou qui voilà ? Carles Puigdemont. C’est dingue ce que l’oiseau bleu depuis qu’il existe, a gazouillé comme vérité depuis qu’il a commencé à survoler les réseaux sociaux. « J’espère que l’UE n’est pas entraînée par l’inflammation espagnole. Sebta et Melilla sont deux villes africaines, qui ne font partie de l’UE que par l’héritage d’un passé colonial qui a permis aux Européens d’avoir des possessions en dehors de l’Europe ». Et de poursuivre, « Le Maroc a le droit de soulever la question de la souveraineté et il serait nécessaire de créer une table de dialogue pour résoudre le conflit. Un dialogue entre l’Espagne et le Maroc serait nécessaire pour traiter l’agenda des désaccords ».

Sollicité brièvement par Hespress avec promesse d’un entretien sur la question plus tard, Mohammed Benhammou aura eu cette remarque « Nous subissons quotidiennement des agressions verbales de la part de l’UE et de l’Espagne » et de déplorer « malheureusement les réactions de la part de nos responsables sont rares ou quand elle le sont, elles sont maladroites parce que parfois dites sans avoir eu tous les tenants et aboutissants de l’affaire ».