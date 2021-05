Italie : « Gravement malade », Silvio Berlusconi pourrait échapper à son procès

Annoncé « gravement malade » l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi pourrait échapper à son procès, qui devrait être temporairement suspendu, a déclaré un procureur de Milan.

Sivio Berlusconi, âgé de 84 ans, a été hospitalisé et sorti cette année après avoir contracté le coronavirus en septembre dernier, et les spéculations se sont multipliées ces derniers jours sur une détérioration de sa santé.

« Nous pensons fermement que Berlusconi est gravement malade et souffre d’une maladie grave. C’est ce que montrent les certificats médicaux et les consultations », a déclaré mercredi la procureure Tiziana Siciliano.

S’exprimant lors d’une audience pour une affaire dans laquelle Berlusconi a été acquitté d’avoir eu des relations sexuelles avec une fille mineure surnommée « Ruby », Siciliano a déclaré que Berlusconi devrait être temporairement exempté de son procès.

Ce repos « ne peut être résolu en sept, quinze jours », a expliqué l’avocat de l’Italien, Federico Cecconi, lors de l’audience, qui a estimé que le report du procès devait être supérieur à une semaine.

Berlusconi est sorti le 15 mai de l’hôpital San Raffaele de Milan, où il était admis depuis le 11 mars pour des complications liées au traitement qu’il reçoit pour surmonter les conséquences du coronavirus.

Le magnat, fondateur du géant de l’audiovisuel Mediaset, a passé plusieurs semaines à l’hôpital ces derniers temps, la précédente était en avril et le 30 de ce mois, il a été libéré pour continuer ses soins dans son manoir Arcore.

Cette situation a reporté les procès auxquels il est toujours confronté, soulevant des spéculations quant à savoir si ses avocats utilisent ses conditions de santé comme stratégie judiciaire.

Berlusconi, qui porte un stimulateur cardiaque depuis 2006, a été infecté par un coronavirus en septembre dernier et a été admis pour une pneumonie bilatérale dans ce même hôpital milanais, bien qu’il soit sorti deux jours plus tard.

Berlusconi a été premier ministre à quatre reprises dans une carrière politique assaillie par la corruption et les scandales sexuels.Il a dirigé quatre gouvernements entre 1994 et 2011, l’année où il a été contraint de démissionner en raison de ses fameuses soirées que l’on ne nomme plus.