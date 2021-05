Maroc : Augmentation des exportations de fruits et légumes vers l'Espagne

En l’espace de cinq années, le Maroc a augmenté ses exportations de fruits et légumes vers l’Espagne de 26%.

Les fruits et légumes marocains ont le vent en poupe en Espagne. Le Royaume est ainsi le premier fournisseur de fruits et légumes de l’Espagne avec 172,4 millions d’euros, soit plus de 92.775 tonnes.

Au cours des cinq dernières années, les exportations de fruits et légumes marocains vers l’Espagne sont passées de 136 millions d’euros en 2017 à 172 millions d’euros, 26% de plus, de 66.641 tonnes à 92.755 tonnes, soit 39% de plus.

Le Maroc est suivi par la France, d’où des fruits et légumes d’une valeur de 51 millions d’euros ont été importés par l’Espagne.

Au niveau du vieux continent, les exportations communautaires de fruits et légumes frais du Maroc jusqu’en novembre 2020 se sont élevées à 1,4 million de tonnes, soit une croissance de 9% par rapport à la même période de l’année précédente.

En 2020 et jusqu’en novembre donc, l’UE a acheté 778 340 tonnes de légumes au Maroc, 4% de plus qu’à la même période en 2019, dont 455 712 tonnes correspondaient à des tomates, 10% de plus que l’année précédente, suivies des haricots verts, avec 125.982 tonnes (+ 5%) et le poivre, avec 106 330 tonnes (+ 4%).

Les exportations de légumes avaient déjà franchi un cap en 2019. Cette performance a été notamment portée par la filière tomate (consommée comme un légume elle est donc communément considérée comme telle, mais elle est botaniquement un fruit). Ce segment, l’un des plus dynamiques de l’horticulture sur ces dernières années avait compté pour environ 48 % du stock global avec 514 000 tonnes à l’export.

En fruits, l’UE a importé 610 849 tonnes, 18% de plus qu’en 2019, la pastèque étant la plus importée, avec 233 177 tonnes et une croissance de 44% par rapport à 2019, suivie par les agrumes, en particulier l’orange. Les volumes importés par l’UE de fruits rouges, tels que les framboises, avec 31 603 tonnes (+ 9%) et les myrtilles, avec 28 816 tonnes (+ 32%), ainsi que les avocats, avec 28 379 tonnes (+ 113%) sont également significatifs.