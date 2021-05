Liga : Zouhair Feddal sur les tablettes de deux clubs espagnols

Récemment couronné champion du Portugal avec Lisbonne, Zouhair Feddal pourrait envisager un retour en Espagne où il est courtisé.

Le Valencia CF et le Levante UD, seraient tous deux intéressés par le recrutement Zouhair Feddal, dès ce mercato estival, à en croire la presse portugaise.

Les deux clubs espagnols seraient satisfaits de la saison de l’international marocain, impressionné par sa forme physique malgré son âge (32 ans).

Le club de Lisbonne pourrait envisager le transfert de Feddal qui ne serait pas contre un retour en LaLiga Santander, une compétition dans laquelle il avait passé les cinq saisons précédentes. Et au football espagnol, dans lequel il a développé l’essentiel de sa carrière depuis son arrivée à Mataró à l’âge de 18 ans.

Feddal s’est engagé fin juillet pour quatre saisons avec le Sporting Lisbonne. Il avait rejoint le Bétis en 2017 pour 2,5 millions d’euros, en provenance du Betis.

Un chiffre bas pour un joueur de sa qualité, mais le besoin du Betis de gagner de l’argent en raison de la situation qu’il traversait a rendu son départ nécessaire.

Le Lion de l’Atlas a connu une belle saison , au cours de laquelle il a remporté la Ligue portugaise et la Coupe de la Ligue. Feddal a disputé 34 matchs, dans lesquels il a marqué deux buts et livré quatre passes décisives, et dans lesquels il s’est imposé comme le défenseur central partant des Lions.