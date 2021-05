Le constructeur français relance sur le marché marocain, son nouvel utilitaire Express, produit localement à l’usine tangéroise de Meloussa.

Express ressuscite

Depuis 2000, le nom de la petite fourgonnette Express avait disparu du catalogue Renault Maroc, remplacée à cette époque par le futur « best-seller » Kangoo, lui-même assemblé dans l’usine de la SOMACA à Casablanca. Mais aujourd’hui, c’est un double événement pour la marque française, qui non seulement ressuscite un nom chargé de souvenirs pour un bon nombre famille marocaine, mais surtout, ce sera le premier véhicule frappé de l’immense losange, à sortir des lignes de montage de Meloussa, habituées au modèle de la marque roumaine DACIA.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, c’est finalement deux nouveautés : Nouvel Express et Nouvel Express Van, qui ont été officiellement dévoilés dans le Nord, en présence notamment du Ministre Moulay Hafid Elalamy, ainsi que de nombreux autres convives de haut vol…

Express voit double

Idéal pour un usage mixte, Nouveau Renault Express est un combispace spacieux et polyvalent qui propose cinq places, un grand volume de chargement et des technologies qui facilitent la vie. Il offre un des meilleurs rapports praticité/technologie et prix/prestations de sa catégorie.

Doté d’un volume de coffre record de 800 litres et 3000L une fois la banquette rabattue, il répond aux multiples usages personnels et professionnels, s’adressant aux familles pour un usage de loisirs mixtes mais également aux artisans et commerçants.

Le nouvel Express Van est la fourgonnette tôlée, pratique et efficace qui s’adresse aux professionnels, en répondant à leurs besoins essentiels avec un excellent rapport prix/prestations. Les 2 modèles disposent des mêmes dimensions généreuses : 4.39m de long et 1.77m de large pour 1.84m de haut ; mais aussi d’un niveau record d’espaces de rangements (près de 48L dans l’ahbitacle) et un volume de chargement allant jusqu’à 3,7 m3.

Moteur et tarifs

Une seule motorisation est au programme, avec un tout nouveau bloc Diesel DCi 1.5 de 95CH et 220Nm de couple, associé à une boite manuelle à 6 rapports, pour une consommation avoisinant les 5,1L au 100Km en usage mixte. Disposant d’un Filtre à particule pour l’obtention la norme EURO5, il est garanti 3 ans ou 100.000km. Au Maroc, Renault express et Renault express van seront commercialisés à partir du 10 juin 2021 en 3 finitions (2 pour Express Van). Life Explore et Intens à partir de respectivement 138.000, 148.000 et 162.000 dhs

Avec en guise de dotation d’équipement une pléiade d’aide à la conduite, notamment ABS, ESP, AFU, aide au démarrage en pente, du régulateur et limiteur de vitesse, optique full LED, l’avertisseur d’angle-mort, l’aide au parking avant / arrière, caméra de recul, système multimédia 8 pouces, 6 prise de chargement, etc….