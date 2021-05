Revue de presse quotidienne de jeudi 20 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 20 mai 2021

L’Opinion

• Fès : Remise d’aides financières et d’équipements à des ex-détenus. La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a procédé, à Fès, à la remise d’aides financières et d’équipements relatifs à des projets générateurs de revenus, pour une enveloppe budgétaire de 538.868 DH. Organisée à l’occasion de la commémoration du 16ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette opération a profité à 18 ex-détenus relevant de la préfecture de Fès, dont 3 femmes. Les équipements concernent plusieurs activités, dont les services, le commerce et la restauration.

• Sidi Bennour: Prémices d’une bonne année agricole. La campagne agricole 2020-2021 au niveau de la province de Sidi Bennour a été marquée par les fortes précipitations qui ont contribué à l’amélioration de la production agricole, ravivant l’espoir des agriculteurs. La province a enregistré des précipitations records réparties de manière régulière et atteignant 245 mm contre 145 mm l’an passé, soit une augmentation de 75%. Dans une déclaration à la presse, le chef de la division de développement local à Sidi Bennour, Mokhtar Ait Alfaria, a indiqué que ces précipitations sont suffisantes pour améliorer l’état des cultures, intensifier la végétation dans les pâturages et améliorer le niveau des eaux souterraines en termes de quantité et de qualité.

Le Matin

• ABC : L’Espagne a commis des « erreurs impardonnables » à l’égard du Maroc. Le gouvernement de coalition conduit par le socialiste Pedro Sanchez a commis « des erreurs impardonnables » à l’égard du Maroc, un « allié stratégique », souligne le quotidien espagnol « ABC ». « L’Espagne a commis une très grave erreur en compromettant ses relations avec le Maroc » lorsque la présidence du gouvernement a permis à l’ancien vice-président de l’exécutif Pablo Iglesias de se prononcer sur la souveraineté du Sahara désavouant ainsi le soutien des États-Unis au Maroc, écrit le journal espagnol dans son éditorial. « Cela a révélé les énormes lacunes de notre diplomatie et la superficialité avec laquelle le chef du gouvernement Pedro Sánchez aborde la politique extérieure » du pays, fait observer ABC, assurant que l’accueil par l’Espagne du chef du polisario « poursuivi en justice et sans même informer le Maroc », était une autre « erreur monumentale ».

• ONU: Le Conseil de Sécurité distribue aux 193 Etats Membres la lettre envoyée au SG par le Mouvement « Sahraouis pour la Paix ». La lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU par le Mouvement « Sahraouis pour la Paix » (MSP), au sujet des violations du cessez-le-feu au Sahara par le polisario, a été distribuée aux 193 Etats membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité, dans les six langues officielles de l’Organisation internationale. Le Conseil de sécurité avait été saisi de cette lettre inédite envoyée au Secrétaire général de l’ONU le 19 avril dernier, dans laquelle ce mouvement dissident du polisario fait part de sa préoccupation face aux risques que la rupture unilatérale par le polisario du cessez-le-feu établi depuis 1991, fait peser sur l’ensemble de la région.

L’Economiste

• Immobilier résidentiel : les prix poursuivent leur remontée. Après le marasme au cours des deux premiers trimestres 2020, le marché de l’immobilier résidentiel a amorcé un rebond se traduisant par une accélération des transactions au quatrième trimestre. Les prix sont repartis à la hausse et restent sur le même trend au premier trimestre 2021: +1,2% sur un an. Les transactions, elles, ont grimpé de 42%, bénéficiant d’un effet de base favorable. L’évolution de la situation sanitaire et économique semble rassurer les ménages qui sont nombreux à venir concrétiser leurs projets immobiliers. Toutefois, le regain de confiance reste, pour l’instant, fragile.

• Aéronautique : Bientôt un institut de formation dédié aux services. L’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) et l’Institut spécialisé dans les métiers de l’aéronautique et de la logistique aéroportuaire (Ismala) planchent actuellement sur la création d’une nouvelle structure de formation, érigée en société anonyme et gérée par les professionnels sur le modèle de l’IMA. Ainsi, l’IMA couvrira les métiers de l’aéronautique tandis que l’Ismala se focalisera sur les services : maintenance, transformation des avions…

Libération

• Financée par les USA, bientôt une plateforme pour booster l’investissement à Laâyoune. La plateforme « Laâyouneconnect », une initiative financée par le gouvernement américain, sera bientôt lancée en vue de booster l’investissement et le marketing territorial de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Le lancement de cette plateforme fait partie du projet « Promouvoir les opportunités économiques de Dakhla et de Laâyoune », financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI), indique un communiqué du Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra. Dans le cadre de ce projet, la ville de Laâyoune a connu durant le mois de mars 2021, le coup d’envoi des activités visant la promotion de l’investissement et marketing territorial de la région, ainsi que le renforcement des capacités des femmes et jeunes entrepreneurs, ajoute-t-on.

• Légère amélioration de l’activité monétique au premier trimestre. Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc se sont établies à 103,1 millions d’opérations pour un total de 87,1 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de l’année 2021, selon le Centre monétique interbancaire (CMI). Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB), les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, ressort en progression de 0,2% en nombre d’opérations et de 0,1% en montant par rapport au T1-2020, précise le CMI dans un récent rapport.

Al Bayane

• Espagne : La duplicité élevée au rang de politique d’Etat. Dans l’affaire du désormais célèbre Mohamed Benbattouch, alias Brahim Ghali, les preuves de la duplicité espagnole ne résistent même pas à la bonne foi d’un moine. Voilà un pays démocratique qui, ayant souffert dans sa chair pendant plusieurs années du terrorisme séparatiste, reçoit en catimini chez lui un individu qui veut amputer le Maroc d’une partie de son territoire. Voilà encore un pays qui, proclamant son «amitié» supposée avec le Maroc au rythme d’une déclaration solennelle par semaine, reçoit sous une fausse identité bâclée par les barbouzes d’Alger, un chef séparatiste pour des raisons prétendument «humanitaires», sans juger utile d’en informer le Royaume.

• Bourita s’entretient avec son homologue jamaïcaine. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, par visioconférence, avec la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Jamaïque, Kamina Johnson Smith. Les deux ministres ont passé en revue les différents volets des relations bilatérales qui ont connu une dynamique positive depuis 2016 et ont affirmé leur volonté commune de les dynamiser davantage dans le cadre d’une coopération Sud-Sud solidaire et efficace, telle que prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué. Johnson Smith a saisi cette occasion pour féliciter le Maroc pour sa gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour le succès de sa campagne de vaccination lancée sur Hautes Instructions Royales.

Al Massae

• La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales . Dans une circulaire adressée aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, la présidence du ministère public rappelle la circulaire adressée le 14 novembre 2019 aux parquets pour améliorer le rendement en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en exécution des engagements internationaux du Maroc et en application des orientations de la politique pénale dans ce domaine. Plus d’un an après l’envoi de la circulaire et en dépit des résultats positifs enregistrés, il a été constaté une certaine différence entre les parquets en matière de mise en oeuvre de son contenu, souligne la présidence du ministère public.

Al Alam

• Elalamy souligne la capacité du Maroc à produire des véhicules de haute qualité, avec un taux d’intégration de 60%. Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné, mardi à Tanger, la capacité du Maroc à produire des véhicules de haute qualité, avec un taux d’intégration de 60%. S’exprimant à l’issue du lancement officiel des deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, Elalamy a fait savoir que le secteur automobile a exporté 80 milliards de dirhams en 2019 et environ le même montant en 2020, malgré la pandémie, notant que l’automobile est le premier secteur exportateur du Maroc. « C’est également le premier secteur en termes de valeur ajoutée », a-t-il fait savoir, formulant le souhait que d’autres secteurs atteignent une valeur ajoutée élevée, puisque c’est l’objectif de l’industrialisation du Maroc, tel que tracé par SM le Roi Mohammed VI.

Bayane Al Yaoum

• Vers l’élaboration d’une politique pharmaceutique nationale pour la période 2021-2025. Un plan d’action visant à élaborer une politique pharmaceutique nationale pour les cinq prochaines années a été lancé en concertation avec les acteurs du secteur, a annoncé mardi le ministère de la santé dans un communiqué. Il est devenu impératif pour notre système national de santé de développer ses futures stratégies dans plusieurs domaines, en application des instructions de SM le Roi Mohammed VI, et dans l’horizon de la mise en œuvre du chantier national relatif à la généralisation de la couverture sociale, annoncée par le Souverain dans le discours du trône, ainsi que la mise en œuvre de l’Assurance maladie obligatoire entre la période 2021-2022, indique le ministère. Le développement de ces stratégies est devenu également nécessaire au vu des circonstances exceptionnelles que vivent notre pays et le reste du monde en raison des répercussions de Covid-19, poursuit la même source.

Rissalat Al Oumma

• El Ferdaous: le Maroc dispose de plus de 550 greniers collectifs « Igoudars ». Le Maroc dispose de plus de 550 greniers collectifs « Igoudars », dont un nombre important se situe dans les provinces du Sud, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Othman El Ferdaous. En réponse à une question orale sur « La protection des monuments archéologiques et historiques dans les provinces Sud du Royaume » posée par le groupe haraki à la Chambre des conseillers, le ministre a affirmé que le coup d’envoi d’un projet national visant à inscrire les « Igoudars » au patrimoine mondial de l’Unesco a été lancé, relevant qu’il existe plus de 550 greniers collectifs « Igoudars » au Maroc, dont la plupart se trouvent dans les provinces du Sud. El Ferdaous a souligné, dans ce sens, que ces greniers collectifs incarnent la profondeur de la culture amazighe au Maroc et dénotent la méthodologie d’exploitation des ressources naturelles par la population locale.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Acheminement des aides humanitaires marocaines à la Bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. Sur Très hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, les aides humanitaires d’urgence destinées aux Palestiniens ont été acheminées mercredi vers la bande de gaza via le poste frontalier de Rafah. Ces aides humanitaires ont été remises par l’ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, au représentant du ministère palestinien de la Santé, Fathi Abou Warda. A cette occasion, le responsable palestinien a exprimé son estime et sa gratitude à SM le Roi pour Son soutien continu à la cause palestinienne et Sa défense du droit légitime des Palestiniens à l’établissement d’un État indépendant. Il a également transmis les salutations et la reconnaissance de l’Autorité palestinienne au Souverain et au Maroc pour cette initiative qui allégera les souffrances du peuple palestinien, évoquant l’impact positif de cette sollicitude royale sur les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui vivent dans des conditions difficiles dans le cadre de l’escalade des tensions.

Assahraa Al Maghribiya

• Maroc PME/Istitmar: 229 projets ont bénéficié de l’appui à l’investissement en 2020. Près de 229 projets ont bénéficié en 2020 de l’appui à l’investissement dans le cadre du programme Istitmar, initié par l’Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. Ces projets ont permis de générer un investissement global de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) et 25.357 emplois directs et indirects, dont 15.960 emplois directs engagés, a fait savoir M. Elalamy, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du bilan de la nouvelle génération de programmes d’appui, portés par Maroc PME. Ces projet ont ainsi enregistré une hausse de 50% par rapport à 2019 (152 projets) et de 138% par rapport à 2018 (96 projets), a précisé le ministre.