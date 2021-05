Mesures restrictives : Les TPE-PME en colère, des cas de suicide enregistrés

Après la fin du mois sacré du Ramadan, les Marocains s’attendaient à une annonce du gouvernement sur l’allègement des mesures restrictives mises en place, notamment le couvre feu de 20H qui pose problème pour plusieurs secteurs d’activités. La période d’Aid El Fitr s’est écoulée et c’est toujours le silence total du côté du gouvernement, surtout que des promesses d’ouverture jusqu’à 23H ont été données aux cafés et restaurants.

Face à cette situation, la Confédération Marocaine de TPE-PME a exprimé son ras-le-bol face à cette situation qui persiste depuis plus d’un an. Avec la stabilité de la situation épidémiologique dans le pays, la confédération estime qu’il est temps de mettre fin à ces mesures et laisser les sociétés travailler.

» Depuis quelques semaines, la pandémie a nettement régressé et plusieurs régions n’enregistrent quasiment plus de cas Covid19. Une situation qui nous donne l’espoir d’un retour à une activité normale en espérant récupérer les 15 mois perdus depuis mars 2020. Nous avons attendu des décisions de gouvernement relatives à l’allégement des mesures restrictives juste après le Ramadan. Malheureusement rien n’a été fait à ce jour », explique la Confédération dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

Avant la diffusion de son communiqué, la confédération avait déjà tiré la sonnette d’alarme en saisissant, il y a deux jours, le chef du gouvernement, ainsi que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, afin de les sensibiliser à la gravité de la situation des TPE-PME dans tous les secteurs.

Elle a ainsi appelé les deux responsables gouvernementaux à agir rapidement, notamment en ce qui concerne l’heure de fermeture des locaux qui doit passer de 20H à 23H voire minuit ou encore de prévoir, pour les déplacements professionnels entre villes, uniquement l’attestation délivrée par les entreprises et non pas celle du Bacha.

Cela dit, et jusqu’à présent, la confédération n’a malheureusement reçu aucune réponse du gouvernement. Une situation qui risque, selon elle, d’enfoncer davantage les TPE-PME dans les prochaines semaines.

Elle a en ce sens fait état de cas de suicide enregistrés dans les rangs des chefs des TPE à cause des difficultés financières.

Les chefs des TPE rencontrent des difficultés à accéder aux financements ainsi qu’à la commande publique, relève la même source, notant que les discussions avec le gouvernement sur ce sujet sont au point mort et aucun plan de relance ne leur a été présenté.

La confédération dénonce également les nombreuses tentatives de son exclusion des différentes instantes décisionnelles en citant l’Observatoire Marocain des TPME, à l’Observatoire des Délais de paiement, au Comité National de l’Environnement des Affaires, au Conseil Économise, Social et Environnemental, au Conseil d’Administration de Maroc-PME, au Conseil d’Administration de la CNSS et d’autres.

Pour conclure, la Confédération Marocaine de TPE-PME estime qu’il est aujourd’hui impératif de donner un nouveau souffle à la TPE qui suffoque depuis mars 2020 et bien avant la pandémie.

A ce propos, le patron de la confédération, Abdellah El Fergui, a relevé qu' »à l’approche des élections législatives, je lance un appel aux partis politiques de s’intéresser aux TPE (Très Petites Entreprises) qui constituent plus de 95% du tissu économique marocain et qui souffrent en silence. A noter que des dizaines de milliers de TPE ont mis la clé sous le paillasson chaque année étant donné que les statistiques officielles ne prennent pas en considération les faillites des personnes physiques et le secteur semi-informel ».