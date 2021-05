Premier League: Frank Lampard, 5è joueur à intégrer le Hall of Fame

La Premier League a fait savoir ce mercredi que l’ancien milieu de terrain de Chelsea, Frank Lampard, a été choisi pour intégrer le Temple de la Renommée (Hall of Fame).

Trois fois champion d’Angleterre avec le club londonien, Lampard, ancien capitaine des Blues et plus récemment leur entraîneur, est le milieu de terrain le plus prolifique de l’histoire de la Premier League avec 177 buts sous les maillots de West Ham, Chelsea et Manchester City.

Il est le 5e joueur désigné parmi les huit footballeurs qui intègreront en premier le Hall of Fame récemment créé.

Avant lui, l’ancien attaquant de Newcastle Alan Shearer et le Français Thierry Henry, qui avait fait les beaux jours d’Arsenal, avaient été choisis par un jury.

Une liste de 23 joueurs avait ensuite été soumise au vote des internautes qui devaient en retenir six.

Mardi, l’ancien attaquant de Manchester United Eric Cantona et son coéquipier du milieu de terrain Roy Keane avaient été élus.

Trois autres noms seront annoncés dans les jours qui viennent, précise la Premier League.