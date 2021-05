France: Emmanuel Macron déguste un café en terrasse pour marquer la "liberté retrouvée"

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex, ont joué le jeu d’un café sous les yeux des caméras pour célébrer la réouverture des terrasses de cafés et la réussite de la stratégie de vaccination en France. Le chef d’Etat a rappelé que cette « liberté retrouvée » est le résultat d’une discipline.

Emmanuel Macron et Jean Castex ont pris un café mercredi matin dans un café près de l’Elysée avant un conseil de Défense et un conseil des ministres, pour marquer le reprise de la vie culturelle en France.

Les deux hommes qui ont dégusté un café avant de rejoindre l’Elysée savouraient « un petit moment de liberté retrouvée qui est le fruit de nos efforts collectifs », a déclaré le chef d’Etat.

La France a officiellement rouvert ses célèbres terrasses de cafés et ouvert l’accès aux lieux culturels comme les cinémas, les théâtres et les musées, après six mois d’interdiction à cause de l’épidémie du coronavirus.

Fermés depuis le 30 octobre 2020, les cafés et restaurants ont pu dépoussiérer leurs terrasses pour accueillir des clients, une bouffée d’air frais pour ces restaurateurs qui coïncide avec l’arrivée des beaux jours.

« Si on arrive bien à s’organiser collectivement, à continuer à vacciner, tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n’y a pas de raison qu’on n’arrive pas à continuer à avancer », a déclaré Emmanuel Macron devant son café ce matin à 8h30.

« J’ai envie de vous dire: habituons-nous à essayer de vivre ensemble le temps présent », a-t-il encore déclaré en affirmant que les chiffres de l’épidémie sont « bien orientés » tout en appelant à « rester prudent ».

La France a accéléré ces dernières semaines sa campagne de vaccination pour activer dans le même temps l’affranchissement de certaines restrictions liées à la pandémie du covid-19.

Selon le ministère français de la Santé, plus de 21 millions de personnes ont été vaccinées soit plus de 30% de la population de l’Hexagone. Parmi eux, plus de 9 millions sont totalement vaccinés.

Si les terrasses ont rouvert pour les cafés et restaurants, les autorités ont néanmoins fixé des limites. Ainsi, seules 6 personnes au maximum pourront être attablées à la même table, et les terrasses ne pourront être fréquentée qu’à hauteur de 50% de leur capacités, tandis que l’intérieur est toujours soumis à la fermeture.