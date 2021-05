Sebta occupée : Rétrospective d’une journée peu ordinaire

L’Espagne estime qu’environ 10 000 personnes ont traversé la frontière de Sebta occupée (10% de la population de l’enclave occupée) et le gouvernement a confirmé le retour d’environ 4 000 immigrants clandestins. L’armée a été déployée dans l’enclave occupée de Sebta, des véhicules blindés BMR sur la plage de Tarajal assurent l’herméticité de la frontière tandis que la situation à, Melilla occupée, reste tendue.

En effet sur les 300 personnes (Subsahariens) qui tenté de traverser aux premières heures de ce mardi la clôture, 86 ont réussi à franchir les barbelés. L’armée espagnole compte plus de 3000 soldats stationnés à Sebta occupée. Selon la délégation gouvernementale, les militaires seront chargés, de « grouper les immigrés dispersés » et de fournir tout le « soutien logistique » que la délégation a exigé du gouvernement.

Des accords de retour selon José Luis Escriva

Le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escriva, a assuré que le retour des ressortissants qui sont entrés à Sebta se faisait à « un rythme soutenu » et a souligné la collaboration des autorités marocaines pour arrêter aujourd’hui l’entrée de migrants d’origine subsaharienne à Melilla. Selon le ministre, les accords avec le Maroc s’entendent pour le retour de 6 000 personnes, entrées illégalement à Sebta occupée lundi. « L’application des accords de retour, sont très clairs, ils ont été activés depuis hier après-midi et nombre de personnes entrées hier ont été renvoyées au Maroc, à un rythme significatif », a-t-il indiqué dans un entretien à une radio.

Quand Laya et la diplomatie espagnole sont dans leurs petits souliers

Au plus fort de cette crise le Maroc a rappelé son ambassadrice à Madrid, Karima Benyaich après qu’elle ait été entendue par la ministre des Affaires étrangères espagnole Arancha Gonzalez Laya. Karima Benyaich a qualifié d’ “inhabituelle” la rapidité avec laquelle elle a été convoquée mardi par la ministre espagnole des Affaires étrangères. « Dans les relations entre les pays, il y a des actes qui ont des conséquences et il faut les assumer », a déclaré notre ambassadrice, en référence à la décision de l’Espagne d’accueillir, pour des “motifs humanitaires”, mais sous fausse identité et avec des documents de voyage trafiqués par les services algériens, du chef des milices séparatistes du “polisario” à l’hôpital de Logrono (nord d’Espagne). Une manifestation a eu lieu devant l’ambassade du Maroc à Madrid, en guise de protestation contre les évènements enregistrés hier dans le préside marocain occupé, Sebta. Une poignée de manifestants de l’extrême droite incite à la violence en scandant et en brandissant des banderoles, « Maroc, Etat terroriste » et « sus à l’envahisseur ». Une manifestation téléguidée vraisemblablement par le parti d’extrême-droite xénophobe espagnole, résolument hostile au Maroc mais néanmoins bel et bien tolérée par les autorités espagnoles.

Les états de la politique espagnole

Dans le champs politique espagnol chacun tire la couverture vers soi se jetant au passage la patate chaude. En effet, pendant que le chef du gouvernement espagnole se faisait injurier à Sebta occupée, reçu en cela à sa descente d’hélicoptère avec huées et demandes de démission, une première réunion du comité de situation était présidée par le premier vice-président du gouvernement Carmen Calvo : « Ce qui s’est passé, qui est une attaque contre nos frontières, et cela ne peut pas faire partie de bonnes relations avec le Maroc, mais nous continuerons à les maintenir parce que nous sommes des pays voisins et proches ».

Pour ce qui est de la vie partisane, le PP, Vox et Ciudadanos se sont attaqués vivement au ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska pour sa gestion de la crise avec le Maroc et ont demandé sa démission immédiate. Pourtant il avait rejeté la position du ministre des Affaires étrangères et a mis en garde contre une crise avec le Maroc en raison de l’arrivée de Brahim Ghali pour être soigné dans un hôpital. Le ministre de l’Intérieur, avait voulu anticiper la crise avec le Maroc et avait rejeté l’hospitalisation et s’était fermement opposé aux critères de la ministre des Affaires étrangères, Aranta Conzales Laya, consciente elle, que le transfert ouvrirait un large fossé avec Rabat. Il avait insisté, sans succès, sur la possibilité que d’autres pays traitent Ghali pour des raisons humanitaires, selon des sources spécifiées de l’exécutif.

Podemos, en donneur de leçons

Cela étant en ce mardi, Podemos a demandé à l’UE d’ouvrir des routes sûres pour les migrants, de cesser d ‘«épuiser » l’Afrique et soutenir ses strapes » occultant au passage que ces derniers font partie de la famille de l’extrémisme dont le parti d’extrême-gauche espagnol puise sa raison. Podemos a déposé une question écrite au ministère de la Défense de Margarita Robles demandant des « détails » sur le protocole suivi dans le déploiement de l’armée à Sebta, ainsi que sur «les précautions qui sont prévues pour éviter la violation du droit international, non seulement en ce qui concerne les droits de l’enfant, mais aussi en ce qui concerne le retour des immigrés en situation irrégulière à la frontière».

Brahim Ghali presque lavé de ses crimes par la justice espagnole, une décision peu fortuite

En fin d’après-midi un juge près de l’Audience nationale espagnole, Santiago Pedraz, chargé du dossier chef du polisario, Brahim Ghali, refusait d’adopter à son encontre des mesures conservatoires telles que l’interdiction de quitter le territoire espagnol, de surveillance et de garde à vue à l’encontre de ce criminel notoire ou le retrait du passeport ou de demander qu’un médecin légiste l’examine, selon Efe. Cela faisait jubiler le délégué du polisario en Espagne qui soulagé déclarait « que Ghali continuait de se rétablir et que désormais « rien » ne l’empêchait de quitter le pays ».

Le blues de l’Espagne s’entend aux fins fonds de l’Amérique

Sacrée journée pour Pedro Sanchez qui après la déconvenue de Sebta essuyait encore les remontrances de la députée du PP Ana Vazquez Blanco qui déclarait que « quelqu’un qui est incapable de maintenir la sureté et l’herméticité des frontières ne peut pas être en charge de la sécurité de l’Espagne, faisant allusion à la crise diplomatique avec le Maroc qui a conduit à l’arrivée de milliers d’immigrants irréguliers à Sebta. Quant au malheureux Marlaska, lui aussi en prenait pour son compte « Il n’a aucune légitimité morale ni autorité. Il ne peut pas continuer une minute de plus à la tête du ministère de l’Intérieur ».

Mais ce que n’a pas apprécié l’Espagne mais alors pas du tout c’est que les Etats-Unis soutiennent le Maroc en pleine crise migratoire avec l’Espagne. L’info est tournée en boucle comme une épitaphe d’une journée inscrite en noire chez le voisin du nord. El Pais qualifiait cela en tant que « Une nouvelle impolitesse diplomatique de l’administration Joe Biden à Pedro Sanchez qui met en évidence la froideur avec laquelle Washington se comporte à l’égard du gouvernement espagnol actuel ». Au plus fort de la crise avec le Maroc «écrivait encore le journal, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé son homologue marocain pour s’exprimer sur Israël et Gaza, et surtout de renforcer l’importance des relations bilatérales fortes et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région».

De Tanger 1 350 immigrants subsahariens ont été redirigés vers les villes du sud

Enfin, à Tanger en cette journée de mardi, les autorités locales ont transféré, 1350 immigrants pour la plupart des Subsahariens vers des villes du sud du pays. Une dizaine de bus, ont été mobilisés pour ce faire. Ils ont quitté la ville du Détroit pour d’autres régions du pays, situées plus au sud d’où ils auraient regagné Tanger. Auparavant, ils ont été arrêtés dans divers quartiers de la ville et dans des trains qui circulent entre Rabat et Casablanca. Le nombre d’arrestations d’immigrants subsahariens devrait augmenter, les autorités locales ayant procédé à une vaste opération de recherche dans certains quartiers de Tanger, dans les forêts voisines, ainsi que le long des routes. menant à Ksar Sghir». De même, il est annoncé que des membres des forces auxiliaires ont été déployés pour surveiller les plages et les côtes de la région nord afin d’empêcher les départs collectifs d’immigrants vers les côtes espagnoles.