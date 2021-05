Revue de presse quotidienne de mercredi 19 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 19 mai 2021

L’Opinion

• Béni Mellal-Khénifra: 1013 entreprises créées en 2020. La région Béni Mellal-Khénifra a vu la création de 1013 entreprises en 2020 en hausse de 12% par rapport à l’année précédente, selon des données du Centre Régional d’Investissement (CRI). Par nature juridique, les sociétés à responsabilité limitée viennent en tête des entreprises nouvellement créées avec 672 entités suivies des personnes physiques 339 entités. Le secteur du commerce a connu le plus grand nombre de création d’entreprises en 2020 au niveau de la région avec 353 nouvelles unités pour un investissement de 37 millions de dirhams. Ces entreprises, 177 SARL et 176 personnes physiques, devront contribuer à la création de 750 emplois. Le secteur des services vient en deuxième position avec 297 entités nouvellement créées qui vont mobiliser des capitaux de 35 MDH et générer 740 emplois.

• La commune de Fès veut renforcer la gestion de ses archives. La commune de Fès a approuvé, lors de sa dernière session ordinaire de mai, une convention de partenariat avec les Archives du Maroc (ADM) pour l’échange d’expériences en matière de gestion des archives. Cette convention tend à renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines liés aux archives, l’assistance technique et l’accompagnement nécessaires à la gestion et à l’organisation de ces archives, outre l’échange de visites et l’organisation de rencontres. Elle prévoit l’adoption des outils technologiques et d’information modernes liés à la gestion des archives, en incitant les parties disposant d’archives de la ville de Fès à les confier aux Archives du Maroc, afin de les préserver et de les valoriser.

Le Matin

• Blinken souligne le « rôle clé » du Maroc dans la paix et la stabilité au Proche-Orient. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a souligné, lors d’un entretien téléphonique mardi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le « rôle clé » du Maroc dans la promotion de la paix et la stabilité au Proche Orient. « Le Secrétaire a souligné l’importance d’un partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région », a indiqué le département d’Etat dans un communiqué à l’issue de cet entretien. Blinken et Bourita ont fait état de leur « préoccupation commune concernant la violence en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui a coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants », a ajouté la même source. Le chef de la diplomatie américaine a, par ailleurs, affirmé sur Twitter avoir discuté avec Bourita de « l’importance de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza pour empêcher de nouvelles pertes de vie humaines ».

• Le dialogue social et les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire induite par le Covid-19 seront au menu de la séance mensuelle de la Chambre des conseillers consacrée à la politique générale, qui se tiendra le 25 mai. Un communiqué de la deuxième Chambre indique que les membres de son bureau, réuni sous la présidence de Abdelhakim Benchamach, ont examiné les préparatifs de cette séance mensuelle qui abordera le dialogue social et les mesures visant à atténuer les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire actuelle.

L’Economiste

• Covid : une solution marocaine de dépistage en temps réel. Encore une innovation de Mascir. Le centre de recherche relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique a développé un dispositif de dépistage du Covid en temps réel, sans réactifs. Le résultat du test, réalisé sur un échantillon nasopharyngé, peut être obtenu sur smartphone en moins de 20 secondes. La solution est sous forme d’un dispositif électronique miniaturisé, portable et connecté, intégrant la technologie de la spectroscopie proche infrarouge (FT-NIR), ainsi que des modèles embarqués d’intelligence artificielle.

• Casablanca : Les toilettes publiques confiées à une SDL. Du nouveau pour le projet d’aménagement de toilettes publiques à Casablanca. La Commune Urbaine vient de confier à la SDL Casa Baia (ou Casa Environnement) une nouvelle mission. En vertu d’une convention qui vient d’être adoptée lors de la dernière session du conseil de la ville, la SDL doit superviser notamment les travaux d’aménagement des sanisettes, la gestion, le nettoyage, la désinfection, le gardiennage, le recrutement des agents… Casa Baia sera rémunérée par un pourcentage (10%) retenu sur les revenus publicitaires des toilettes publiques actuellement en phase de projet. Ce modèle économique reposera donc sur l’affichage publicitaire comme principale source de recettes. Quant à l’accès, il sera gratuit pour les usagers.

Libération

• Le transbordement participe « significativement » à l’amélioration de la productivité de Marsa Maroc. L’activité du transbordement au port participe « significativement » à l’amélioration de la productivité de Groupe Marsa Maroc a indiqué Mehdi Chakir, analyste senior au sein de CFG Marchés. Animant un webinaire sous la thématique « Marsa Maroc vers une internationalisation de l’activité avec Tanger Med II », Chakir a souligné qu’il s’agit d’une internationalisation dans la mesure où l’activité du transbordement est faite au Maroc mais traite des volumes qui ne sont pas destinés à l’économie marocaine et donne par ricochet, accès aux flux mondiaux. S’attardant sur les avantages qui ont permis au port de Tanger Med II de traiter un flux assez important de conteneurs en temps de crise, l’analyste a mis en avant la position géographique optimale de ce port, la modernité de ses installations qui permettent un traitement aussi rapide que ceux des grands ports internationaux.

• L’Indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mars dernier, une hausse oscillant entre 0,3% et 0,5% dans les principales villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP). Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation de l’indice des produits alimentaires et de celui des produits non alimentaires dans les villes de Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima, précise une note de la direction régionale. La ville de Tétouan a ainsi affiché la hausse la plus importante de l’IPC en mars dernier, par rapport à un mois auparavant, soit 0,5%, en raison de la hausse de 1,2% des prix des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Al Bayane

• Settat: Création de 342 salles d’enseignement préscolaire au titre de 2020-2021. Quelque 342 salles d’enseignement préscolaire ont été créées dans la province de Settat, au titre de l’année scolaire 2020-2021, réparties notamment en 290 dans des écoles primaires publiques, dans le cadre du plan régional et provincial de généralisation de l’enseignement préscolaire. Un communiqué de la direction provinciale de l’enseignement indique que 300 de ces salles créées sont gérées par des associations partenaires, dans le cadre d’appel d’offres y afférent, après conclusion d’un accord de partenariat entre la direction et plusieurs associations concernées. En vertu de cet accord, la direction débloque une contribution financière au profit de ces associations, met à leur disposition des salles et des équipements nécessaires, et assure l’encadrement et l’accompagnement des éducateurs et éducatrices.

• Fkih Ben Salah: Remise d’équipements relatifs aux activités génératrices de revenus à d’anciens détenus. La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a procédé, mardi à Fkih Ben Salah, à la distribution d’équipements relatifs aux activités génératrices de revenus à d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires, à l’occasion du 16ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Cette initiative, qui a été dotée d’un financement de près de 300.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat liant la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et la préfecture de Fkih Ben Salah, dans le cadre du programme de l’INDH relatif à lutte contre la précarité. Elle a profité à 19 anciens détenus dont trois femmes qui ont bénéficié chacun selon sa formation et ses compétences professionnelles d’équipements qui concernent plusieurs domaines d’activité, notamment les services, le bâtiment, la restauration, l’artisanat et l’agriculture.

Al Massae

• Assurances: Hausse de 3,3% des primes émises à fin mars. Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance se sont établies à environ 14,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, en hausse de 3,3% comparativement à la même période de l’année précédente. Ainsi, la branche « Non-Vie » a progressé de 6,3% à plus de 9,31 MMDH, tirée entre autres, par l’évolution du segment « Évènements catastrophiques » de 19% à 191,1 millions de dirhams (MDH), selon les statistiques mensuelles du secteur publiées par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). En revanche, la branche « Vie » a accusé une baisse de 1,8% à plus de 5,08 MMDH au terme des trois premiers mois de l’année, notamment sous le poids du segment « Epargne- Supports Dirhams » (-2,9%).

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Lors d’une Conférence nationale organisée par l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence (OMEV), à l’occasion du 18è anniversaire des événements du 16 mai 2003, le président de l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence, Mustapha El Ouarzazi, a indiqué que la tenue de cet rencontre, 18 ans après les événements du 16 mai 2003 à Casablanca, est l’occasion d’évaluer les menaces existantes, mais aussi les réalisations accomplies en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au Maroc. Les services de sécurité et de renseignement au Maroc jouent un rôle pionnier dans la protection contre les menaces terroristes, a-t-il relevé, notant que leurs activités ne se limitent pas à la sécurisation du Royaume, mais s’étendent en Europe et aux États-Unis à travers le soutien et l’assistance fournis dans le cadre de la coopération internationale. Pour El Ouarzazi, la vigilance doit rester de mise, y compris sur le volet scientifique à travers un suivi du phénomène du terroriste et de l’extrémisme violent.

Bayane Al Yaoum

• Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, a souligné, à Tanger, que la planification scolaire pluriannuelle, adoptée par le Maroc, constitue un mécanisme essentiel pour promouvoir la qualité de l’offre éducative et garantir l’égalité des chances. S’exprimant lors du séminaire national sur « la planification scolaire pluriannuelle, levier de gouvernance éducative », organisé en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre n°51.17, en particulier le 2è projet relatif au développement et la diversification de l’offre scolaire, ainsi qu’à la réalisation de l’obligation d’accès, le ministre a relevé que le secteur de l’éducation a été marqué par le lancement de plusieurs plans, politiques et programmes qui ont été couronnés de succès à différents niveaux et ont permis d’atteindre des indicateurs précis.

Rissalat Al Oumma

• Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont mis en échec, lundi soir, une tentative de trafic international de drogue et saisi une tonne et 264 kilogrammes de chira. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mardi, dans un communiqué, que les opérations sécuritaires, menées sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont permis d’interpeller deux individus, âgés de 26 et 30 ans, dont l’un est récidiviste, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue. Les perquisitions effectuées à « Boucraa » ont permis de retrouver deux ballots de chira d’un poids total de 62 kg, avant que les recherches et investigations n’aboutissent à la saisie de deux voitures et de 39 ballots supplémentaires de la même drogue, enfouis aux environs de « Gueltat Zemmour », à environ 200 kilomètres de l’est de Laâyoune, précise le communiqué.

Al Alam

• Le Maroc adopte une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle face aux dangers terroristes. Pour faire face aux dangers terroristes qui le guettent, le Maroc adopte une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle, a affirmé le Contrôleur général au Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Mohamed Nifaoui. Aussitôt après les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, le Maroc a entamé le renforcement de sa sécurité en adoptant une approche sécuritaire globale, inclusive et multidimensionnelle, basée essentiellement sur la consolidation de l’arsenal juridique et la modernisation des mécanismes de sécurité afin de faire face aux menaces et aux dangers terroristes, en parfaite harmonie avec les principes de gouvernance sécuritaire faite de responsabilité et du respect des droits de l’Homme, a souligné Nifaoui lors d’une Conférence nationale organisée par l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence (OMEV), à l’occasion du 18è anniversaire des événements du 16 mai 2003. A cet égard, le responsable a expliqué que grâce à l’approche sécuritaire proactive adoptée par le Royaume depuis les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, des résultats tangibles ont été obtenus en matière de lutte contre la criminalité terroriste, faisant savoir que 210 cellules terroristes ont été démantelées et 4.304 individus interpellés depuis 2002, alors que 88 cellules ayant des liens étroits avec des groupes terroristes sur la scène syro-irakienne, en particulier Daech, ont été démantelées depuis début 2013, en plus de l’avortement de plus de 500 projets destructeurs.

Assahraa Al Maghribiya

• La politique étrangère du Maroc, sous la conduite du Souverain, joint l’acte à la parole. La politique étrangère du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se distingue par une constante où l’acte joint la parole, a souligné, mardi au Caire, l’ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, lors de l’arrivée de deux avions militaires marocains transportant de l’aide humanitaire d’urgence au profit des populations palestiniennes dans la bande de Gaza. Les deux appareils sont chargés de 20 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures destinées à la population palestinienne dans la bande de Gaza. Le soutien du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à la cause palestinienne est immuable depuis des décennies, ne change pas d’un iota et va même se raffermir aux niveaux politique, diplomatique et juridique, a-t-il assuré.